Milionarul Victoraș Micula s-ar fi smerit, după ce a fost pus să muncească la mănăstire

Publicat 7 iul. 2026, 13:03 Actualizat 7 iul. 2026, 13:11

Milionarul Victoraș Micula se arată smerit la o mănăstire din Oradea, acolo unde execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității. Fiul lui Viorel Micula a mărturisit că ar face orice i se cere și că experiența din biserică i-ar fi schimbat radical perspectiva asupra vieții. Victoraș are planuri mari după executarea pedepsei: spune că renunță la aroganțe și intenționează să construiască o clinică pentru persoane defavorizate.

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