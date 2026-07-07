Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Milionarul Victoraș Micula s-ar fi smerit, după ce a fost pus să muncească la mănăstire
Victoraș Micula, fiul lui Viorel Micula
Publicat7 iul. 2026, 13:03
Actualizat7 iul. 2026, 13:11
Milionarul Victoraș Micula se arată smerit la o mănăstire din Oradea, acolo unde execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității. Fiul lui Viorel Micula a mărturisit că ar face orice i se cere și că experiența din biserică i-ar fi schimbat radical perspectiva asupra vieții. Victoraș are planuri mari după executarea pedepsei: spune că renunță la aroganțe și intenționează să construiască o clinică pentru persoane defavorizate.
Citește și
- 09:49Judecătorii desființează grupul făcut degeaba de Bolojan. Premierul demis, în război cu toată justiția
- 09:10Tribunalului București judecă azi contestația depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca
- 19:30Arhitectul-șef din Baia Mare, trimis în judecată de DNA. Acuzații de mită și abuz în serviciu pentru autorizații de construire emise ilegal
- 18:09Documente EXPLOZIVE! Cum a fost aprobată achiziția vaccinurilor?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News