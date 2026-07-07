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Justitie· 1 min citire

Milionarul Victoraș Micula s-ar fi smerit, după ce a fost pus să muncească la mănăstire

Victoraș Micula, fiul lui Viorel Micula

Victoraș Micula, fiul lui Viorel Micula

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 13:03
Actualizat7 iul. 2026, 13:11

Milionarul Victoraș Micula se arată smerit la o mănăstire din Oradea, acolo unde execută cele 120 de zile de muncă în folosul comunității. Fiul lui Viorel Micula a mărturisit că ar face orice i se cere și că experiența din biserică i-ar fi schimbat radical perspectiva asupra vieții. Victoraș are planuri mari după executarea pedepsei: spune că renunță la aroganțe și intenționează să construiască o clinică pentru persoane defavorizate.

Mănăstirea Sfânta Cruce este una dintre instituțiile către care instanțele din Bihor trimit frecvent persoanele condamnate la muncă în folosul comunității. Cel mai recent exemplu este Victoraș Micula, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne și a instigat polițiști să îi furnizeze date confidențiale.

În declarațiile sale, omul de afaceri spune că lucrează între două și opt ore pe zi și că este implicat în mai multe activități din cadrul mănăstirii, printre care: căratul bolovanilor cu roaba, udarea grădinilor, inclusiv croitorie, potrivit presei locale.

Micula Junior anunță că, de acum încolo, este decis să meargă în pelerinaje și să ajute lăcașurile de cult aflate în nevoie. Ba mai mult, acesta chiar are obiective filantropice mari pentru viitor - renunțarea la aroganțe și ajutarea persoanelor nevoiașe. 

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