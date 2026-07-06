Documente EXPLOZIVE! Cum a fost aprobată achiziția vaccinurilor?

Publicat 6 iul. 2026, 18:09 Actualizat 6 iul. 2026, 18:11 Sursă Realitatea PLUS

Au fost publicate mai multe documente care explică modul în care au fost achiziționate vaccinurile anti-Covid și arată clar cum s-au implicat mai multe personaje controversate. Așadar, Florin Cîțu a decis achiziția dozelor, iar la Vlad Voiculescu au ajuns formularele de comandă, arată documentele.

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