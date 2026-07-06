Documente EXPLOZIVE! Cum a fost aprobată achiziția vaccinurilor?

Au fost publicate mai multe documente care explică modul în care au fost achiziționate vaccinurile anti-Covid și arată clar cum s-au implicat mai multe personaje controversate. Așadar, Florin Cîțu a decis achiziția dozelor, iar la Vlad Voiculescu au ajuns formularele de comandă, arată documentele.
Cine a îndatorat România cu 666 de milioane de euro în scandalul vaccinurilor?
Comisia Europeană a organizat un mecanism de achiziție centralizată a vaccinurilor în vara anului 2020. Fiecărui stat european urma să-i fie repartizată o cotă din numărul total de doze, în funcție de populația țării.
Odată ce ofertele erau propuse, fiecare țară avea la dispoziție 5 zile pentru a accepta sau refuza. În cazul în care acceptau oferta reprezentanților Pfizer, trebuia achiziționată întreaga cantitate alocată.
Mai mult, Comisia Europeană a format un comitet de vaccinare, în cadrul căruia România a fost reprezentată de către Cătălin Țucureanu. Vorbim despre un cercetător, care era și consilierul onorific al lui Andrei Baciu, secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății.
În luna noiembrie a anului 2020, a fost înființat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea. Colonelul Valeriu Gheorghiță a fost numit în funcția de președinte al CNCAV, iar vicepreședinte a fost ales chiar Andrei Baciu.
Așdar, documentele arată că în urma ședințelor organizate de comitetul european, Cătălin Țucureanu transmitea toate informațiile către conducerea CNCAV. Ulterior, Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu înaintau către premierul Florin Cîțu și către Secretariatul General al Guvernului, o solicitare de a dispune sau nu achiziția.
Premierul avea 5 zile la dispoziție pentru a lua o decizie. Important de precizat este că în cazul în care, nu era transmis un refuz, Comisia Europeană considera că achiziția a fost aprobată.
Cum aruncă Voiculescu și Cîțu vina de la unul la altul?
După ce Florin Cîțu a aprobat achiziția vaccinurilor, documentele au fost trimise înapoi către CNCAV și ulterior au ajuns la ministrul Sănătății. Astfel, la Vlad Voiculescu au ajuns formularele de comandă.
Vlad Voiculescu continuă să susțină că nu a semnat contractele, în ciuda acuzațiilor formulate de procurorii DNA. Chiar dacă, au fost publicate și documente semnate de fostul ministru al Sănătății. Iar acum după publicarea lor, Voiculescu susține că „ministrul Sănătății a fost complet exclus din circuitul informațional și din cel de decizie. A fost o afacere strict PNL- MaPN. Și asta nu a fost ceva întâmplător - au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia.", a transmis acesta.
În 2022, CNCAV a fost deființat, iar toate împuternicirile legate de vaccinare au fost transferate la Ministerul Sănătății.
Pe de altă parte, Florin Cîțu, fostul premier, neagă că la cabinetul său ar fi ajuns contracte privind achiziția de vaccinuri și susține că acestea au fost trimise doar la Ministerul Sănătății.