Valul de căldură care a mistuit Europa lovește acum și SUA. Incendii de vegetație în mai multe țări

Valul de căldură care sufocă Europa de peste o săptămână traversează Atlanticul. Autoritățile americane au emis avertizări pentru milioane de persoane din centrul și estul Statelor Unite, unde meteorologii prognozează temperaturi de peste 38°C în preajma sărbătorii naționale din 4 iulie.
Specialiștii avertizează că nopțile toride, combinate cu temperaturile extreme din timpul zilei, amplifică riscul afecțiunilor cauzate de caniculă, în special în rândul persoanelor vulnerabile.
Europa rămâne sub presiunea caniculei
Italia se confruntă luni cu cod roșu de caniculă în 22 de orașe, de la Bolzano până la Palermo. Meteorologii estimează că temperaturile vor depăși cu 8-10 grade Celsius media perioadei în mai multe regiuni din centrul și estul continentului. Deși vestul Europei a înregistrat o ușoară răcire, un nou val de căldură este așteptat la începutul lunii iulie, potrivit Reuters.
Incendii de vegetație în mai multe țări
Temperaturile ridicate alimentează focare de incendii în toată Europa. În Croația, zeci de pompieri și mai multe aeronave intervin pentru stingerea unui incendiu care afectează pădurile de pini de pe insula Vis din Marea Adriatică. În Albania, autoritățile au reușit să limiteze un incendiu care a distrus suprafețe întinse de vegetație și plantații de măslini în apropierea satului Klos. Serbia a înregistrat luni aproximativ 39°C.
Bilanțul morților continuă să crească
De la debutul valului de căldură, pe 20 iunie, efectele s-au resimțit în infrastructură, producția de energie și sistemele medicale. Franța a raportat aproximativ 1.000 de decese asociate caniculei, majoritatea în rândul persoanelor vârstnice, iar autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește.
Weekendul a adus și tragedii individuale: în Cipru, doi frați bulgari de 8 și 10 ani au fost găsiți morți într-o mașină încinsă, iar în Polonia, doi participanți la un maraton de ciclism au decedat în timpul competiției.
Potrivit climatologilor, intensitatea acestui val de căldură este amplificată de schimbările climatice, care favorizează episoade tot mai frecvente și mai severe de temperaturi extreme.