Valul de căldură care a mistuit Europa lovește acum și SUA. Incendii de vegetație în mai multe țări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 19:20

Valul de căldură care sufocă Europa de peste o săptămână traversează Atlanticul. Autoritățile americane au emis avertizări pentru milioane de persoane din centrul și estul Statelor Unite, unde meteorologii prognozează temperaturi de peste 38°C în preajma sărbătorii naționale din 4 iulie.

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