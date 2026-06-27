Șefa ANM anunță când se mai răcește vremea. Până atunci, România mai suportă valul de caniculă extremă

România se pregătește pentru câteva zile cu temperaturi sufocante, după ce Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizările de caniculă pentru aproape întreaga țară. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Realitatea PLUS când există șanse ca vremea să înceapă să se răcească și ce zone vor fi lovite cel mai puternic de valul de căldură.
Primele semne de răcorire sunt așteptate de marți
Potrivit șefei ANM, o schimbare a vremii ar putea apărea începând din a doua parte a zilei de marți, însă doar în anumite regiuni ale țării, unde vor exista condiții pentru fenomene de instabilitate atmosferică.
„Săptămâna viitoare vom vorbi, începând din dupa-amiaza zilei de marți, în special în zonele de deal și de munte, de o probabilitate ca fenomenele de instabilitate să fie de interes. Până atunci însă, vorbim de un val de căldură în intensificare, mai ales începând de mâine, în aria avertizată de cod roșu, respectiv Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, zone în care temperaturile vor fi cuprinse între 39 până la 40 de grade.”
Temperaturi de până la 41 de grade și nopți tropicale
Șefa ANM avertizează că nu doar valorile maxime vor crea probleme, ci și temperaturile din timpul nopții, care vor rămâne foarte ridicate și vor accentua disconfortul termic.
„De asemenea, minimele pe parcursul nopților vor fi și ele destul de ridicate, caracterizând o noapte tropicală. La scara întregii țări, acestea fiind cuprinse între 17 până la 25 de grade.”
Codurile de caniculă au fost extinse
Elena Mateescu a precizat că avertizările meteorologice au fost extinse atât ca durată, cât și ca suprafață, iar începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi extreme în cea mai mare parte a țării.
„Astăzi s-a extins ca durată și ca arie avertizarea de cod roșu și portocaliu, practic pentru zilele de luni, marți și miercuri, vorbim de Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei pentru codul roșu, iar pentru codul portocaliu vorbim de asemenea de Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și context în care vom consemna temperaturi în aria de cod roșu între 35 până la 41 de grade la umbră, nopți tropicale 17-25 de grade, ceea ce va semna o probabilitate ca disconfortul termic să fie unul deosebit de ridicat, având în vedere că și indicele de temperatură-umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități”