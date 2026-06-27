Șefa ANM anunță când se mai răcește vremea. Până atunci, România mai suportă valul de caniculă extremă

Publicat 27 iun. 2026, 17:18 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru câteva zile cu temperaturi sufocante, după ce Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizările de caniculă pentru aproape întreaga țară. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Realitatea PLUS când există șanse ca vremea să înceapă să se răcească și ce zone vor fi lovite cel mai puternic de valul de căldură.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vremeaANMcanicula