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Politica· 1 min citire

George Simion, alături de fermierii îngenuncheați de măsurile Uniunii Europene. ”E o perioadă grea”-VIDEO

George Simion

George Simion

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 20:44
SursăRealitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, trage un semnal de alarmă cu privire la impactul restricțiilor impuse de Uniunea Europeană asupra exporturilor de ovine și caprine din România, susținând că fermierii români riscă să suporte costuri semnificative, în timp ce agricultura și securitatea alimentară ar trebui să rămână priorități pentru guvernare.

Fermier: E o perioadă grea, pentru că nu mi se pare normal ca Comunitatea Europeană să vină să închidă exportul total către... Ok, înțeleg către partea UE, dar țările terțe de ce să se...

George Simion: Ce treabă au ei cu...

Fermier: Ce treabă au cu țările terțe?

George Simion: Este împotriva interesului României.

Fermier: 100%. Trebuie centrele de colectare și îngrășare susținute. Eu așa o văd, ca o măsură rapidă, ca poporul, crescătorii de oi din România să nu sufere, să aibă unde să-și vândă marfa în continuare.

George Simion: Cu lâna ce faceți?

Fermier: O dăm pe... te miri ce. Pentru că bunicul meu, când vindea lâna de la 500 de oi, cumpăra o Dacie și mai rămâneau bani de o Dacie. Acuma de-abia, de-abia... Sunt situații în care...

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