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Politica· 1 min citire
George Simion, alături de fermierii îngenuncheați de măsurile Uniunii Europene. ”E o perioadă grea”-VIDEO
George Simion
Publicat20 iun. 2026, 20:44
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, trage un semnal de alarmă cu privire la impactul restricțiilor impuse de Uniunea Europeană asupra exporturilor de ovine și caprine din România, susținând că fermierii români riscă să suporte costuri semnificative, în timp ce agricultura și securitatea alimentară ar trebui să rămână priorități pentru guvernare.
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