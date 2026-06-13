Cine va finaliza lucrările la Patinoarul „Mihai Flamaropol”. Mutarea neașteptată aprobată în București

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 22:51

Mutare neșteptată în București. Primăria Sectorului 2 cere controlul total asupra șantierului de la Patinoarul „Mihai Flamaropol”. Edilul Rareș Hopincă a taxat dur ritmul lent al lucrărilor începute anul trecut de Primăria Capitalei și avertizează că, fără o schimbare rapidă de management, faimoasa arenă va rămâne o ruină și după 10 ani de la demolare.

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