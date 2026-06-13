Cine va finaliza lucrările la Patinoarul „Mihai Flamaropol”. Mutarea neașteptată aprobată în București

Mutare neșteptată în București. Primăria Sectorului 2 cere controlul total asupra șantierului de la Patinoarul „Mihai Flamaropol”. Edilul Rareș Hopincă a taxat dur ritmul lent al lucrărilor începute anul trecut de Primăria Capitalei și avertizează că, fără o schimbare rapidă de management, faimoasa arenă va rămâne o ruină și după 10 ani de la demolare.
O istorie a degradării: De la gloria din 1958 la demolarea din 2016
Inaugurat în anul 1958, Patinoarul „Mihai Flamaropol” a fost, timp de decenii, inima sporturilor pe gheață din București. Degradarea accentuată a dus însă la închiderea porților sale în anul 2013, după ce expertizele tehnice au scos la iveală un risc iminent de prăbușire a acoperișului. Trei ani mai târziu, în primăvara lui 2016, întreaga structură a fost pusă la pământ pentru a face loc unei arene moderne, însă proiectul a intrat rapid într-un labirint birocratic.
Primul contract pentru reconstrucție a fost semnat în iunie 2015, în mandatul lui Sorin Oprescu, cu asocierea SC UTI Grup SA – Astaldi Spa, pentru suma de 108 milioane de lei fără TVA. Deși șantierul s-a deschis în 2016 cu un termen de finalizare de doi ani, lucrările au avansat extrem de lent. În 2019, când proiectul era realizat în proporție de doar 35%, administrația condusă de Gabriela Firea a reziliat contractul. A urmat o lungă perioadă de abandon, blocajul fiind spart abia la finele anului 2022, când o nouă expertiză tehnică a fost finalizată sub mandatul lui Nicușor Dan, permițând relansarea procedurilor.
Noul proiect de 128 de milioane de lei: O arenă olimpică și un centru sportiv de top
Un nou suflu a fost dat proiectului în septembrie 2024, prin semnarea unui contract de 128,9 milioane de lei fără TVA cu firma Concelex. Noua arenă promite să devină un complex sportiv de nivel internațional, dotat cu:
Patinoar modern: O capacitate de 3.661 de locuri și o suprafață de gheață standard (60 x 30 metri).
Centru multifuncțional: Spațiu dedicat pentru circa 800 de persoane.
Dotări suplimentare: O sală de baschet, o piscină semiolimpică, zone de fitness și recuperare, spații de escaladă și un skate park interior.
Deși ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 4 august 2025, în baza unui parteneriat de cofinanțare între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2, șantierul se confruntă deja cu mari întârzieri, iar inaugurarea estimată inițial pentru începutul anului viitor rămâne o țintă greu de atins.
Explicațiile PMB: Constructorii au pierdut luni bune curățând șantierul abandonat
Într-un răspuns oficial transmis la solicitarea publicației „Adevărul”, Primăria Municipiului București (PMB) a explicat că primele luni de contract au fost irosite pe lucrări de pregătire, din cauza stării deplorabile în care s-a aflat amplasamentul lăsat de izbeliște timp de șase ani.
„Șantierul a fost preluat după o perioadă îndelungată de inactivitate, ceea ce a impus o serie de intervenții inițiale de evaluare, curățare și aducere la un stadiu care să permită continuarea lucrărilor. Până în prezent, au fost efectuate lucrări de organizare de șantier, verificare și remediere a elementelor existente din beton și metal, precum și intervenții de consolidare a infrastructurii de bază și a sistemelor de drenaj”, au precizat reprezentanții PMB.
Conform municipalității, termenul contractual de execuție este de 20 de luni de la emiterea ordinului, însă o dată exactă a deschiderii va putea fi estimată doar pe măsură ce se va trece efectiv la lucrările de zidărie.
Schimbare de strategie: Rareș Hopincă cere preluarea integrală a contractului de la Capitală
Ritmul lent în care constructorul avansează pe șantier a provocat nemulțumiri majore la nivelul Sectorului 2, autoritate locală care asigură aproximativ jumătate din fondurile necesare investiției. Într-o declarație pentru „Adevărul”, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că a solicitat oficial preluarea integrală a managementului de contract și a administrării obiectivului pentru a putea accelera lucrările.
Edilul a dezvăluit că a purtat deja discuții în acest sens și a ajuns la un acord de principiu cu primarul general, Ciprian Ciucu, mutarea urmând să fie oficializată în perioada următoare.
„Este evident că ritmul de implementare este mai lent decât ne-am fi așteptat. În prezent, nefiind noi beneficiarul direct, nu dispun de toate datele tehnice pentru a face evaluări de detaliu, însă am avut o discuție cu primarul general și a existat o deschidere totală pentru preluarea obiectivului de către noi. Îmi doresc acest lucru pentru a putea finaliza proiectul cât mai rapid. Bucureștiul are o necesitate acută de infrastructură sportivă, iar acest ansamblu este unul complex, de interes major, nu doar un simplu patinoar”, a concluzionat Rareș Hopincă.