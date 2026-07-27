Navigator american găsit în viață după mai bine de o lună în derivă în Oceanul Pacific. Cum a reușit să supraviețuiască

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 14:43

Un navigator american dat dispărut după ce a plecat singur spre Hawaii a fost găsit în viață, la mai bine de o lună de la dispariție. Rămas fără catarg, combustibil și mijloace de comunicare, bărbatul a supraviețuit cu foarte puțină hrană și apă obținută din condens.

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