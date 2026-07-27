Navigator american găsit în viață după mai bine de o lună în derivă în Oceanul Pacific. Cum a reușit să supraviețuiască

Un navigator american dat dispărut după ce a plecat singur spre Hawaii a fost găsit în viață, la mai bine de o lună de la dispariție. Rămas fără catarg, combustibil și mijloace de comunicare, bărbatul a supraviețuit cu foarte puțină hrană și apă obținută din condens.
Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, plecase pe 7 iunie de pe insula Catalina, din California. Călătoria sa trebuia să se încheie în Hawaii, însă, după aproximativ două săptămâni, velierul a suferit avarii grave.
Catargul s-a rupt, combustibilul s-a terminat, iar telefonul a rămas fără baterie. Cum ambarcațiunea se afla în afara rutelor maritime intens circulate, navigatorul nu a mai putut cere ajutor și a fost purtat de curenți tot mai departe de traseul stabilit.
„Am plâns o săptămână întreagă”, a povestit acesta, recunoscând că, la un moment dat, și-a pierdut speranța că va mai fi găsit.
A improvizat reparații cu țevi și vâsle
După primele zile de panică, Kai Sato a încercat să repare singur velierul. A folosit țevi din PVC și vâsle de caiac pentru a controla parțial ambarcațiunea și pentru a reveni spre ruta comercială dintre California și Hawaii.
Proviziile de la bord erau foarte puține. Navigatorul a mâncat fulgi de ovăz, dar și pești sau calmari care ajungeau accidental în barcă. Pentru apă, a strâns condensul format într-o găleată. „Pur și simplu lingeam acea apă ca să supraviețuiesc”, a spus bărbatul.
Observat de echipajul unei nave comerciale
După mai bine de o lună petrecută în derivă, velierul avariat a fost observat de echipajul unei nave comerciale care se îndrepta spre Hawaii. Salvarea a fost dificilă, iar marinarii au avut nevoie de două încercări pentru a coborî o scară de frânghie până la ambarcațiune. În cele din urmă, navigatorul a fost urcat în siguranță la bord.
„Eram extaziat. Plângeam de fericire. Mi-au dat fructe și apă și au fost extraordinari”, a povestit Kai Sato.
Acesta se află acum în Hawaii, unde este găzduit de o rudă. Deși a trecut printr-o experiență extremă, spune că nu intenționează să renunțe la navigație. Următorul său plan este să ajungă în Filipine, însă cu o ambarcațiune mai mare și mai bine pregătită pentru o traversare oceanică.