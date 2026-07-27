Ucraina accelerează proiectul Freia pentru a reduce dependența de sistemele Patriot. Când ar putea fi testat primul prototip

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 13:13

Ucraina accelerează dezvoltarea propriilor capacități de apărare antirachetă, în colaborare cu mai multe state și companii europene. Autoritățile de la Kiev speră ca până la jumătatea anului 2027 să finalizeze primul prototip funcțional al sistemului european de apărare antirachetă „Freia”, un proiect care ar putea reduce dependența de sistemele americane Patriot.

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