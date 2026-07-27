Ucraina accelerează proiectul Freia pentru a reduce dependența de sistemele Patriot. Când ar putea fi testat primul prototip

Ucraina accelerează dezvoltarea propriilor capacități de apărare antirachetă, în colaborare cu mai multe state și companii europene. Autoritățile de la Kiev speră ca până la jumătatea anului 2027 să finalizeze primul prototip funcțional al sistemului european de apărare antirachetă „Freia”, un proiect care ar putea reduce dependența de sistemele americane Patriot.
Secretarul adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, David Aloian, coordonatorul proiectului Freia, a afirmat că urmează în curând prima reuniune a comitetului director care va estima costurile pentru cercetare și dezvoltare.
În urmă cu două săptămâni, liderii a zece state europene, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, s-au reunit la Paris cu producători de armament pentru a lansa oficial coaliția de înarmare antirachetă.
Obiectiv: un prototip funcțional în prima jumătate a anului viitor
„Deoarece lucrăm cu un calendar atât de strâns, avem un obiectiv ambițios: să avem un MVP (minimum viable product – produs viabil minim – n.r.) gata în prima jumătate a anului viitor”, a spus Aloian.
„Asta ar însemna un prototip care să poată demonstra deja primele rezultate practice”, a adăugat el.
Dependența de sistemele Patriot și presiunea atacurilor rusești
În prezent, Ucraina este dependentă de sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, singurele arme care pot doborî rachetele balistice rusești cu viteze de câteva ori mai mari decât a sunetului. Furnizarea rachetelor Patriot a fost afectată de volatilitatea politică, stocurile reduse și ciclul de producție îndelungat.
Luna aceasta, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și a portului Odesa din sudul Ucrainei, lansând zeci de rachete balistice; ucrainenii nu au reușit să intercepteze cea mai mare parte a acestor rachete din cauza lipsei armelor defensive.
Contribuția Ucrainei și sprijinul așteptat din partea Europei
Ucraina este gata să contribuie la proiectul Freia cu un lansator și o rachetă interceptoare despre care Zelenski a afirmat luna aceasta că mai trebuie doar testat. El și-a exprimat speranța că sistemul va fi operațional în maximum un an.
Kievul se așteaptă ca partenerii europeni să vină cu tehnologie cum ar fi radarele moderne și senzorii și cu cunoștințele de specialitate privind electronica pentru ghidarea și controlul rachetelor.
Companiile implicate în dezvoltarea sistemului Freia
Printre companiile care s-au implicat până acum în proiect sunt Eurosam – producătorul sistemului de interceptare SAMP-T, Leonardo, Thales și Saab. Partenerul principal va fi producătorul ucrainean de rachete și drone Fire Point, care a dezvoltat racheta de croazieră Flamingo.
Luna trecută, Fire Point a anunțat un acord cu firma germană de armament Hensoldt pentru furnizarea radarului pentru Freia.
Freia, o posibilă alternativă europeană la Patriot
Sistemul cu arhitectură deschisă Freia reprezintă o posibilă alternativă mai ieftină la Patriot, bateriile americane de care depind multe țări europene. Alte sisteme de apărare antiaeriană, cum ar fi cel franco-italian SAMP/T sau cel german IRIS-T, nu s-au dovedit deocamdată capabile să doboare rachete balistice.
Zelenski a comparat concepția Freia cu un joc Lego, deoarece îmbină componente de echipament de la mai mulți lideri ai industriei de apărare.
Un sistem cu arhitectură deschisă și finanțare dedicată
Producătorilor li s-a cerut să dezvolte cadrul unui sistem cu componente interschimbabile, a explicat Aloian.
„Logica generală a acestui sistem este o arhitectură deschisă. Deci dacă Danemarca spune «vreau sistemul Freia cu radar danez Weibel», e în regulă. Dacă Suedia spune că vrea sistemul Saab, nici asta nu e o problemă”, a arătat oficialul ucrainean.
El a dezvăluit că una din ideile luate în calcul este înființarea unui organism special – posibil a unui fond – pentru dirijarea tuturor contribuțiilor și asigurarea stabilității financiare a proiectului și și-a exprimat speranța că implicarea directă a firmelor în proiect, alături de guverne, va reduce birocrația.
Prin urmare, „coaliția trebuie să fie practică, nu politică”.