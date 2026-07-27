Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladează. Noi atacuri aeriene soldate cu victime de ambele părți
FOTO: Arhivă
Tensiunile dintre Rusia și Ucraina continuă să escaladeze, pe fondul intensificării atacurilor transfrontaliere. Autoritățile ruse au anunțat luni că mai multe lovituri aeriene ucrainene au vizat orașele Rostov-pe-Don și Belgorod, din sudul Rusiei, provocând victime și pagube materiale. Potrivit oficialilor regionali, atacurile s-au soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor 17, relatează Reuters.
Citește și
- 11:41Româncă ucisă de fostul partener și ascunsă în lada patului. Detaliul care a ridicat suspiciuni
- 11:31Fost ministru bulgar al Apărării: „România a cumpărat lăzile pe care noi le-am refuzat și acum doboară drone cu ele”
- 11:14Noi tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Șase nave, oprite de Gărzile Revoluționare iraniene cu focuri de avertisment
- 10:03Elon Musk, primul trilionar al lumii, anunță sfârșitul banilor: „Produsele și serviciile vor deveni gratuite datorită inteligenței artificiale”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News