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Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladează. Noi atacuri aeriene soldate cu victime de ambele părți

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:54

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina continuă să escaladeze, pe fondul intensificării atacurilor transfrontaliere. Autoritățile ruse au anunțat luni că mai multe lovituri aeriene ucrainene au vizat orașele Rostov-pe-Don și Belgorod, din sudul Rusiei, provocând victime și pagube materiale. Potrivit oficialilor regionali, atacurile s-au soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor 17, relatează Reuters.

Atacuri cu drone în Rusia: doi morţi şi zeci de răniţi

În Ucraina, atacurile ruseşti au ucis o persoană şi au rănit alte şapte, au declarat autorităţile locale.

În Rostov-pe-Don, un important nod de export situat lângă Marea Azov, un cuplu din aceeaşi familie a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite, dintre care două se aflau în stare critică, a declarat guvernatorul regional Iuri Sliusar într-o postare pe Telegram.

Resturile de drone căzute au provocat incendii în mai multe locaţii, inclusiv în depozite, iar ferestrele unui bloc de locuinţe au fost sparte de suflul exploziei, a adăugat acesta.

În Belgorod, care, la fel ca Rostov-pe-Don, se află în apropierea graniţei cu Ucraina, un atac cu drone a rănit 12 persoane, printre care doi copii, şi a provocat un incendiu într-un bloc de locuinţe, au declarat luni, separat, autorităţile regionale.

Ucraina, lovită de noi bombardamente ruseşti

Între timp, în Ucraina, guvernatorul regional din Zaporijie, Ivan Fedorov, a declarat că un atac cu o bombă aeriană ghidată şi cu drone a ucis o persoană şi a rănit două în oraşul sudic, care a fost supus unor bombardamente intense în ultimele luni.

În regiunea Sumî din nordul Ucrainei, un atac cu o bombă aeriană ghidată a rănit cinci persoane, a declarat guvernatorul regional Oleh Hrîhorov pe Telegram.

Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste informaţii. Atât Rusia, cât şi Ucraina neagă că ar viza civilii în războiul declanşat de invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

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