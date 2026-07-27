Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladează. Noi atacuri aeriene soldate cu victime de ambele părți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:54

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina continuă să escaladeze, pe fondul intensificării atacurilor transfrontaliere. Autoritățile ruse au anunțat luni că mai multe lovituri aeriene ucrainene au vizat orașele Rostov-pe-Don și Belgorod, din sudul Rusiei, provocând victime și pagube materiale. Potrivit oficialilor regionali, atacurile s-au soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor 17, relatează Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ucrainatacurirazboi