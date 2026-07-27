Donald Trump suspendă pentru a doua noapte atacurile asupra Iranului. Casa Albă lasă loc negocierilor

Președintele american Donald Trump a decis să suspende, pentru a doua noapte consecutiv, atacurile asupra Iranului, pentru a oferi mai mult timp eforturilor diplomatice. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, după aproape două săptămâni de lovituri aeriene zilnice și atacuri reciproce.
Într-un interviu acordat Fox News, oficialul american a explicat că liderul de la Casa Albă încearcă să lase loc negocierilor, după prăbușirea armistițiului convenit în luna iunie.
„Președintele oferă negocierilor puțin spațiu, le oferă puțin timp”, a declarat Mike Waltz.
Statele Unite nu exclud reluarea atacurilor
Întrebat dacă administrația americană a renunțat, cel puțin pentru moment, la escaladarea conflictului, ambasadorul SUA la ONU a subliniat că toate variantele rămân în continuare în discuție.
„Nu aș merge atât de departe. Președintele păstrează toate opțiunile deschise”, a declarat oficialul american.
Mike Waltz a respins și informațiile potrivit cărora o extindere a operațiunilor militare ar putea epuiza stocurile americane de muniție destinate apărării antiaeriene.
„Armata SUA are tot ceea ce îi este necesar pentru a desfășura această campanie cât mai eficient”, a afirmat ambasadorul.
Iranul și-a suspendat atacurile de represalii
După decizia Washingtonului, un purtător de cuvânt al armatei iraniene a anunțat că Teheranul a suspendat atacurile de represalii din regiune. Până duminică seara, Donald Trump nu comentase public ultimele evoluții. Președintele american a distribuit însă pe platforma Truth Social imagini generate pe calculator în care avioane militare americane apar bombardând nave iraniene și insula Kharg.
Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct de tensiune
Iranul și Omanul au purtat mai multe runde de discuții tehnice la Teheran privind administrarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, gaze naturale lichefiate și alte mărfuri esențiale.
Disputa privind controlul acestei căi navigabile rămâne unul dintre principalele obstacole în calea încheierii conflictului dintre Washington și Teheran. Statele Unite și Iranul semnaseră în luna iunie un memorandum de înțelegere care prevedea oprirea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și negocierea unui acord de pace în termen de 60 de zile. Armistițiul s-a prăbușit după ce forțele iraniene au atacat mai multe petroliere în Strâmtoarea Ormuz, pe 13 iulie. Statele Unite au reluat ulterior bombardamentele asupra Iranului și au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene.
Teheranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, în urma cărora au murit patru militari americani. Ministerul iranian al Sănătății a anunțat, la rândul său, că loviturile Statelor Unite au provocat zeci de decese.
Tensiunile au împins petrolul peste 100 de dolari pe baril
Reluarea confruntărilor a provocat noi îngrijorări privind aprovizionarea mondială cu energie. La începutul săptămânii, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai. Noul ministru britanic al Apărării, Wes Streeting, urmează să se întâlnească în această săptămână cu omologul său american, Pete Hegseth, pentru discuții privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.
„În ceea ce privește libertatea navigației și transportul comercial prin Strâmtoarea Hormuz, suntem pe deplin aliniați”, a declarat oficialul britanic.
Conflictul rămâne nepopular în Statele Unite
Pe măsură ce războiul se apropie de cinci luni, sprijinul public pentru conflict rămâne redus în Statele Unite. Potrivit unui sondaj CBS/YouGov, 57% dintre americani se declară frustrați de evoluția confruntărilor, iar numai 19% sunt optimiști. Datele oficiale arată că mii de persoane și-au pierdut viața în Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran, în luna februarie. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Iran și Liban. În acest context, Donald Trump urmează să se întâlnească marți, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.