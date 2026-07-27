Donald Trump suspendă pentru a doua noapte atacurile asupra Iranului. Casa Albă lasă loc negocierilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 09:09

Președintele american Donald Trump a decis să suspende, pentru a doua noapte consecutiv, atacurile asupra Iranului, pentru a oferi mai mult timp eforturilor diplomatice. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, după aproape două săptămâni de lovituri aeriene zilnice și atacuri reciproce.

Distribuie articolul