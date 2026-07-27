Nava „Golden Leo” s-a scufundat în Marea Neagră, la o săptămână după ce a fost lovită de forțele ruse. Nouă membri ai echipajului au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:39

O navă internațională de marfă s-a scufundat duminică în apropierea portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese lovită de forțele ruse. Nouă membri ai echipajului au murit în urma atacului, iar alți opt au fost evacuați în siguranță.

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