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Extern· 2 min citire
Nava „Golden Leo” s-a scufundat în Marea Neagră, la o săptămână după ce a fost lovită de forțele ruse. Nouă membri ai echipajului au murit
Nava Golden Leo/ Ukrinform.net
O navă internațională de marfă s-a scufundat duminică în apropierea portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese lovită de forțele ruse. Nouă membri ai echipajului au murit în urma atacului, iar alți opt au fost evacuați în siguranță.
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