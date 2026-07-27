Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Noi tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Șase nave, oprite de Gărzile Revoluționare iraniene cu focuri de avertisment

FOTO: Asia Times

FOTO: Asia Times

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:14

Marina Gărzilor Revoluţiei Iraniene a oprit luni şase nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz pe rute neautorizate de autorităţile de la Teheran, a informat televiziunea de stat iraniană, citată de AFP.

„Noaptea trecută, şase nave care încercau să treacă pe o rută diferită de cea desemnată au fost oprite de marina Gărzilor Revoluţiei cu ajutorul unor focuri de avertisment şi obligate să se întoarcă”, a precizat un corespondent al televiziunii de stat din Golf.

Mai devreme, televiziunea de stat anunţase un „incident” în care era implicată o navă, fără a oferi însă mai multe detalii.

Iranul restricţionează traficul printr-o rută maritimă strategică

Sâmbătă, Gărzile Revoluţiei, armata ideologică iraniană, anunţaseră că au oprit patru nave care încercau să traverseze partea sudică a strâmtorii, după ce au tras focuri de avertisment.

Forţele armate iraniene au împiedicat în repetate rânduri navele să traverseze această strâmtoare maritimă strategică prin deschiderea de focuri de avertisment.

După reluarea ostilităţilor cu Washingtonul la 7 iulie, Iranul a blocat din nou strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă crucială pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, revendicând dreptul de a percepe taxe de trecere de la nave şi autorizând doar ruta de-a lungul coastelor sale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stramtoarea ormuzirannave

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe