Noi tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Șase nave, oprite de Gărzile Revoluționare iraniene cu focuri de avertisment

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:14

Marina Gărzilor Revoluţiei Iraniene a oprit luni şase nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz pe rute neautorizate de autorităţile de la Teheran, a informat televiziunea de stat iraniană, citată de AFP.

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