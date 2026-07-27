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Extern· 1 min citire
Noi tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Șase nave, oprite de Gărzile Revoluționare iraniene cu focuri de avertisment
FOTO: Asia Times
Marina Gărzilor Revoluţiei Iraniene a oprit luni şase nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz pe rute neautorizate de autorităţile de la Teheran, a informat televiziunea de stat iraniană, citată de AFP.
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