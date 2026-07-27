Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Elevi români aflați în excursie, jefuiți în Franța
Furt în Franța
Publicat27 iul. 2026, 14:59
SursăRealitatea PLUS
Elevi români prădați de hoți în timpul unei excursii școlare. Un grup de aproximativ 60 de copii din Satu Mare a trecut prin clipe de coșmar în Franța. Autocarul în care se aflau a fost spart în Nisa, iar hoții le-au furat bagajele, actele, banii și obiectele personale.
Citește și
- 15:24Pentagonul introduce testarea anuală a testosteronului pentru militari. Medicii avertizează asupra riscului de infertilitate și AVC
- 15:16Atac grav: trei femei au fost înjunghiate în plină stradă la Paris
- 14:43Navigator american găsit în viață după mai bine de o lună în derivă în Oceanul Pacific. Cum a reușit să supraviețuiască
- 14:26Mesaj tăios de la Kremlin înaintea discuțiilor de la Washington: „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News