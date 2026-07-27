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Elevi români aflați în excursie, jefuiți în Franța

Furt în Franța

Furt în Franța

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat27 iul. 2026, 14:59
SursăRealitatea PLUS

Elevi români prădați de hoți în timpul unei excursii școlare. Un grup de aproximativ 60 de copii din Satu Mare a trecut prin clipe de coșmar în Franța. Autocarul în care se aflau a fost spart în Nisa, iar hoții le-au furat bagajele, actele, banii și obiectele personale.

Hoții le-au furat bagajele, actele și banii din autocarul școlar

Furtul a avut loc după ce autocarul a fost lăsat nesupravegheat într-o zonă din oraș.

Elevii au descoperit că au rămas fără ghiozdane, telefoane și documente importante.

Părinții cer explicații și acuză lipsa măsurilor de siguranță, în timp ce poliția franceză a deschis o anchetă pentru găsirea hoților și recuperarea bunurilor furate.

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