Elevi români aflați în excursie, jefuiți în Franța

Publicat 27 iul. 2026, 14:59 Sursă Realitatea PLUS

Elevi români prădați de hoți în timpul unei excursii școlare. Un grup de aproximativ 60 de copii din Satu Mare a trecut prin clipe de coșmar în Franța. Autocarul în care se aflau a fost spart în Nisa, iar hoții le-au furat bagajele, actele, banii și obiectele personale.

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