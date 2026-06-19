Zece români, arestați în Germania după furturi de cabluri de cupru de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 10:49

Zece bărbați cu cetățenie română au fost arestați în Germania, fiind suspectați că ar fi furat cabluri de cupru din parcuri solare. Potrivit autorităților germane, numai în urma unei spargeri recente, valoarea cablurilor s-ar ridica la peste 100.000 de euro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre panouri solare germania