Zece români, arestați în Germania după furturi de cabluri de cupru de milioane de euro

Zece bărbați cu cetățenie română au fost arestați în Germania, fiind suspectați că ar fi furat cabluri de cupru din parcuri solare. Potrivit autorităților germane, numai în urma unei spargeri recente, valoarea cablurilor s-ar ridica la peste 100.000 de euro.
Anchetatorii cred însă că gruparea ar fi implicată și în alte furturi comise în Bavaria și Baden-Württemberg. Prejudiciul total pus pe seama suspecților ar putea ajunge la câteva milioane de euro.
Zece români sunt suspectați de furt calificat în grup
Bărbații au vârste cuprinse între 19 și 50 de ani și sunt cercetați pentru furt calificat în grup. Ei au fost prezentați miercuri și joi în fața judecătorilor, care au emis mandate de arestare preventivă pentru toți cei zece. Potrivit anchetatorilor germani, gruparea era urmărită de mai multe săptămâni. Momentul decisiv a venit după o spargere produsă la un parc solar din Darstadt, în districtul Würzburg.
Cabluri de peste 100.000 de euro, încărcate în mai multe vehicule
Poliția germană susține că suspecții ar fi intrat noaptea într-un parc solar din Darstadt. De acolo, ar fi încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Oamenii legii au intervenit în timpul operațiunii și au oprit vehiculele în zonele Sommerhausen și Winterhausen. La acțiune a fost folosit și un elicopter al poliției.
Doi suspecți au reușit inițial să fugă. Joi, autoritățile au organizat o nouă operațiune de căutare, însă aceasta nu a dus la prinderea lor. Autoritățile germane cred că gruparea nu ar fi implicată doar în furtul de la Darstadt. Suspecții ar fi legați și de furturi din parcurile solare din Hettstadt și Reichenberg. Anchetatorii verifică și alte fapte comise în Franconia Inferioară, Franconia Mijlocie și Baden-Württemberg. Potrivit estimărilor actuale, pagubele totale provocate de furturile de cabluri puse pe seama grupării ar putea ajunge la câteva milioane de euro.
Un alt furt de cabluri este anchetat în Bamberg
În paralel, Poliția Criminală din Bamberg anchetează un alt furt produs în două parcuri solare din Hirschaid, în Bavaria. Potrivit autorităților germane, în noaptea de luni spre marți au fost furate cabluri de cupru în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Pe lângă valoarea cablurilor, pagubele materiale suplimentare sunt estimate la aproximativ 1.000 de euro. Hoții ar fi escaladat gardurile și ar fi intrat în parcurile solare, iar poliția cere ajutorul martorilor care au văzut persoane sau vehicule suspecte în zonă.
Furturile de cabluri din parcurile solare au devenit o problemă tot mai serioasă în Germania. Cablurile de cupru sunt căutate pentru că pot fi valorificate rapid, iar multe parcuri solare se află în zone izolate, unde sunt mai vulnerabile în timpul nopții. În astfel de cazuri, pierderile nu se limitează la valoarea cablurilor furate. Operatorii pot rămâne cu instalații scoase temporar din funcțiune, costuri de reparații, întârzieri în producția de energie și cheltuieli suplimentare pentru pază, garduri, camere video și sisteme de alarmă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor faptelor de care ar putea fi responsabilă gruparea. Autoritățile germane verifică acum legăturile dintre suspecți și alte furturi similare produse în ultimele săptămâni.