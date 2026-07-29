Traian Băsescu, atac dur la Ucraina după blocarea livrărilor de țiței: „Noi le-am dat pâinea de la gură, iar ei ne produc daune uriașe”

Publicat 29 iul. 2026, 14:21 Sursă Realitatea PLUS

Reacție dură a fostului președinte Traian Băsescu la adresa Ucrainei, după ce atacurile cu drone de la Marea Neagră au blocat temporar livrările de țiței kazah spre România. Acesta a declarat citez, că România și-a dat pâinea de la gură pentru Ucraina, iar ei ne produc daune uriașe. Poziția sa vine în contrast cu sprijinul său ferm din trecut, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul