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Politica· 1 min citire
Traian Băsescu, atac dur la Ucraina după blocarea livrărilor de țiței: „Noi le-am dat pâinea de la gură, iar ei ne produc daune uriașe”
Traian Băsescu
Publicat29 iul. 2026, 14:21
SursăRealitatea PLUS
Reacție dură a fostului președinte Traian Băsescu la adresa Ucrainei, după ce atacurile cu drone de la Marea Neagră au blocat temporar livrările de țiței kazah spre România. Acesta a declarat citez, că România și-a dat pâinea de la gură pentru Ucraina, iar ei ne produc daune uriașe. Poziția sa vine în contrast cu sprijinul său ferm din trecut, conform Realitatea PLUS.
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