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Politica· 1 min citire

Schema prin care Dragoș Pîslaru ar fi primit o vilă de la RA-APPS. Este acuzat că și-a donat casele mamei

Dragoș Pîslaru / Foto Profimedia

Dragoș Pîslaru / Foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 09:33
SursăRealitatea PLUS

Cazul ministrului Dragoș Pîslaru ridică mai multe semne de întrebare decât oferă explicații. Potrivit presei, prima sa solicitare pentru o vilă de protocol RA-APPS de pe Șoseaua Kiseleff ar fi fost respinsă pe motiv că deținea deja o casă și un apartament în București. Ulterior, cele două proprietăți ar fi fost donate mamei sale, iar o nouă cerere ar fi fost aprobată, conform Realitatea PLUS.

Locuința de protocol nu este una modestă: cinci camere și 123 de metri pătrați, într-una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei. În același timp, presa susține că ministrul ar deține și o vilă de peste jumătate de milion de euro la Bruxelles, cumpărată anul trecut, iar solicitarea pentru locuința de serviciu ar fi fost făcută chiar în perioada acestei achiziții.

Tabloul devine și mai greu de înțeles în contextul declarațiilor recente ale lui Dragoș Pîslaru, potrivit cărora ar fi întreținut de soția sa, care câștigă mai mult decât el. Dacă situația financiară personală este atât de delicată, apare firesc întrebarea: de ce era necesară și o locuință de protocol oferită de stat?

Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere ministrului, însă până la această oră nu a primit un răspuns.

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