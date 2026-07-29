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Politica· 1 min citire
Schema prin care Dragoș Pîslaru ar fi primit o vilă de la RA-APPS. Este acuzat că și-a donat casele mamei
Dragoș Pîslaru / Foto Profimedia
Publicat29 iul. 2026, 09:33
SursăRealitatea PLUS
Cazul ministrului Dragoș Pîslaru ridică mai multe semne de întrebare decât oferă explicații. Potrivit presei, prima sa solicitare pentru o vilă de protocol RA-APPS de pe Șoseaua Kiseleff ar fi fost respinsă pe motiv că deținea deja o casă și un apartament în București. Ulterior, cele două proprietăți ar fi fost donate mamei sale, iar o nouă cerere ar fi fost aprobată, conform Realitatea PLUS.
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