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Politica· 1 min citire
Dragoș Pîslaru, ironie maximă la adresa lui Sorin Grindeanu: "Se simte Winston Churchill"
Dragoș Pîslaru
Publicat29 iul. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Pîslaru a ieșit la atac cu un mesaj plin de ironii la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că „se simte Winston Churchill”, fostul prim-ministru al Regatului Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
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