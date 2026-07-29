Dragoș Pîslaru, ironie maximă la adresa lui Sorin Grindeanu: "Se simte Winston Churchill"

Publicat 29 iul. 2026, 07:33 Sursă Realitatea PLUS

Dragoș Pîslaru a ieșit la atac cu un mesaj plin de ironii la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că „se simte Winston Churchill”, fostul prim-ministru al Regatului Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

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