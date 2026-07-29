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Politica· 1 min citire

Dragoș Pîslaru, ironie maximă la adresa lui Sorin Grindeanu: "Se simte Winston Churchill"

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS

Dragoș Pîslaru a ieșit la atac cu un mesaj plin de ironii la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că „se simte Winston Churchill”, fostul prim-ministru al Regatului Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ministrul interimar al Muncii a făcut trimitere la la protestele din 2017.

„Churchill a condus Marea Britanie în timpul războiului. Grindeanu a condus Guvernul pentru adoptarea OUG 13”. Ironiile au continuat și cu scandalul Nordis, unde Pîslaru a declarat: „Churchill pregătea debarcarea din Normandia. Grindeanu participa la planurile de zbor Nordis, inclusiv pentru Monaco”.

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