Premierul Greciei l-a felicitat pe Christopher Nolan pentru succesul filmului „Odiseea”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 18:41

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avut o convorbire video cu regizorul britanic Christopher Nolan, pe care l-a felicitat pentru succesul internațional al filmului „Odiseea”, inspirat de epopeea homerică.

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