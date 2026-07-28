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Politica· 2 min citire

Premierul Greciei l-a felicitat pe Christopher Nolan pentru succesul filmului „Odiseea”

Kyriakos Mitsotakis (foto: profimedia)

Kyriakos Mitsotakis (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 18:41

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avut o convorbire video cu regizorul britanic Christopher Nolan, pe care l-a felicitat pentru succesul internațional al filmului „Odiseea”, inspirat de epopeea homerică.

Discuția a avut loc în contextul performanței majore înregistrate de producție în cinematografele din întreaga lume.

Mitsotakis: Filmul promovează moștenirea Greciei Antice

Conform unui comunicat al biroului de presă al premierului grec, Kyriakos Mitsotakis i-a mulțumit cineastului pentru contribuția producției la creșterea interesului global față de cultura Greciei Antice.

Premierul elen a apreciat și alegerea Greciei drept una dintre principalele locații de filmare. Acesta a subliniat că filmele de o asemenea amploare pot construi o punte între patrimoniul cultural al țării și cinematografia contemporană.

Totodată, Mitsotakis a remarcat performanța puternică a filmului la box office și interesul pe care noua interpretare cinematografică a aventurilor lui Ulise l-a stârnit în rândul publicului internațional, potrivit greekreporter.com.

„Odiseea”, succes major la box office

„Odiseea” se conturează drept unul dintre cele mai mari succese cinematografice ale anului. Conform celor mai recente date de box office, filmul a depășit 639 de milioane de dolari încasări la nivel mondial.

Din această sumă, aproximativ 353 de milioane de dolari au fost obținute pe piețele internaționale, iar peste 284 de milioane de dolari provin din Statele Unite și Canada.

Producția a avut, de asemenea, cea mai puternică deschidere de box office din cariera lui Christopher Nolan, fapt care confirmă interesul publicului pentru ecranizarea epopeii atribuite lui Homer.

Scene-cheie, filmate în Grecia

Grecia a fost una dintre principalele țări în care s-au desfășurat filmările. Scene importante au fost realizate în regiunea Messinia, inclusiv pe plaja Voidokilia, în Peștera lui Nestor și la Castelul Methoni, situri legate de universul homeric.

Echipa de producție a filmat și în Italia, Maroc, Islanda și Scoția. Cu toate acestea, peisajele Greciei au un rol central în identitatea vizuală a peliculei.

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