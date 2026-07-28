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Politica· 2 min citire
Premierul Greciei l-a felicitat pe Christopher Nolan pentru succesul filmului „Odiseea”
Kyriakos Mitsotakis (foto: profimedia)
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avut o convorbire video cu regizorul britanic Christopher Nolan, pe care l-a felicitat pentru succesul internațional al filmului „Odiseea”, inspirat de epopeea homerică.
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