Miruță, despre situația TAROM: „Trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român identifică soluţii ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat marţi că TAROM nu trebuie închisă, ci salvată printr-un plan de restructurare credibil, avertizând că România riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă operatorul aerian nu demonstrează viabilitate până la finalul anului.
Radu Miruţă a comparat compania de stat cu „un pacient foarte bolnav”, susţinând că rolul statului român, în calitate de acţionar, este să identifice măsurile necesare pentru redresarea sa.
Miruţă: „TAROM nu trebuie să moară”
„TAROM este o companie esenţială pentru statul român şi datoria mea ca ministru este să întreprind toate măsurile posibile. Sigur, nu pot să mă interpun managementului, dar, ca acţionar principal din partea statului român, să fac toate diligenţele pentru ca această companie să funcţioneze. TAROM nu trebuie să moară. TAROM nu trebuie să se închidă”, a afirmat Miruţă, într-o conferinţă de presă.
El a spus că operatorul trebuie să funcţioneze atât timp cât statul găseşte soluţii pentru ca „acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital”.
Explicaţii despre demiterea directorului
Ministrul interimar a explicat că directorul TAROM a fost demis, nu a plecat prin demisie, după ce Consiliul de Administraţie a concluzionat că acesta nu şi-a îndeplinit atribuţiile.
„Consiliul de Administraţie a constatat (...) că directorul TAROM nu şi-a făcut treaba. Motiv pentru care nu şi-a dat demisia, ci a fost destituit”, a declarat Radu Miruţă.
Acesta a invocat şi experienţa anterioară a fostului şef al TAROM la Romaero. Potrivit ministrului, directorul ar fi solicitat plecarea din funcţie la câteva zile după declanşarea unui control al Corpului de Control din Ministerul Economiei.
Miruţă a criticat totodată numirea fostului director, acuzând Partidul Social Democrat că l-a instalat „cu pixul” atât la Romaero, cât şi ulterior la TAROM.
Termen-limită: decembrie 2026
Radu Miruţă a atras atenţia că planul de restructurare al TAROM, aprobat de Comisia Europeană în 2024, trebuie pus în aplicare până la sfârşitul acestui an. În caz contrar, Comisia Europeană poate recupera ajutorul de stat acordat Guvernului României pentru susţinerea companiei.
„Dacă la finalul lunii decembrie 2026 (...) TAROM nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a avertizat ministrul.
Ministerul Transporturilor intenţionează să informeze Comisia Europeană că echipa care a condus compania nu se mai află în funcţie şi să transmită, până la finalul lunii august sau începutul lunii septembrie, un proiect al planului de restructurare revizuit.
Varianta finală a planului pentru următorii doi ani ar urma să fie prezentată Comisiei Europene la sfârşitul lunii septembrie.