Miruță, despre situația TAROM: „Trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român identifică soluţii ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 16:43

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a declarat marţi că TAROM nu trebuie închisă, ci salvată printr-un plan de restructurare credibil, avertizând că România riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă operatorul aerian nu demonstrează viabilitate până la finalul anului.

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