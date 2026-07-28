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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu: „Greva generală este ultimul instrument democratic atunci când nu eşti ascultat”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:43

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Partidul Social Democrat nu va vota o lege a salarizării care ar diminua drepturile angajaților din domenii esențiale precum sănătatea, educația și apărarea. Liderul social-democrat a lansat și un atac la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, căruia i-a cerut să renunțe la deplasările oficiale și să reia dialogul cu reprezentanții sindicatelor.

Sorin Grindeanu: „PSD nu va accepta diminuarea drepturilor salariale”

Într-o declarație susținută la Parlament, Sorin Grindeanu a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu va susține niciun act normativ care ar conduce la reducerea veniturilor sau a drepturilor salariale ale medicilor, profesorilor ori militarilor.

„Greva generală este ultimul instrument democratic atunci când nu eşti ascultat. Greva înseamnă eşecul unor negocieri iar premierul demis Bolojan, împreună cu ministrul demis Pîslaru au reuşit doar să jignească o întreagă categorie profesională În loc să caute soluţii, aceşti oameni îi cataloghează drept „ridicoli” pe toţi medicii şi asistentele din România şi îi ameninţă cu tot felul de liste negre. Practic – de la ”eroii în halate albe” din pandemie, domnul Bolojan îi consideră acum pe medici nişte îmbuibaţi care consumă resurse şi îşi cerşesc drepturile.

Solicit premierului demis Ilie Bolojan, Ministerului Sănătăţii, conducerilor unităţilor sanitare şi reprezentanţilor angajaţilor să reia imediat dialogul social şi să stabilească un calendar clar pentru rezolvarea revendicărilor. Deblocarea posturilor din sănătate, decisă ieri printr-o iniţiativă PSD, reprezintă un prim răspuns concret la această criză din sistemul medical. Mai departe, rămân problemele din Legea Salarizării. Îi transmit ministrului interimar Pîslaru să lase deplasările oficiale în weekend la Bruxelles pe bani publici, să nu mai ironizeze protestele şi să reia discuţiile cu sindicatele. PSD nu va vota o lege care să taie nici din drepturile medicilor, ale profesorilor sau militarilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

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