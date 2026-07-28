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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu: „Greva generală este ultimul instrument democratic atunci când nu eşti ascultat”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Partidul Social Democrat nu va vota o lege a salarizării care ar diminua drepturile angajaților din domenii esențiale precum sănătatea, educația și apărarea. Liderul social-democrat a lansat și un atac la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, căruia i-a cerut să renunțe la deplasările oficiale și să reia dialogul cu reprezentanții sindicatelor.
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