Sorin Grindeanu: „Greva generală este ultimul instrument democratic atunci când nu eşti ascultat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:43

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Partidul Social Democrat nu va vota o lege a salarizării care ar diminua drepturile angajaților din domenii esențiale precum sănătatea, educația și apărarea. Liderul social-democrat a lansat și un atac la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, căruia i-a cerut să renunțe la deplasările oficiale și să reia dialogul cu reprezentanții sindicatelor.

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