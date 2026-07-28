Guvernul Bolojan, reclamat la Parchetul General. PSD acuză depășirea atribuțiilor și încălcarea Constituției

PSD anunță declanșarea unor acțiuni juridice împotriva Guvernului Bolojan, pe care îl acuză că, deși demis, a adoptat hotărâri cu efecte pe termen lung și și-a depășit limitele constituționale. Social-democrații vor cere suspendarea actelor în instanță și vor sesiza Parchetul General pentru analizarea eventualelor consecințe penale.
„PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor.
De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile.
De la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică — ci reprezintă norma constituțională explicită. În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție — hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung — ceea ce îi era total și irevocabil nepermis.
Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent — documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale.
Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent! Astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate.
Mâine, 28 iulie, sesizăm Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate. Legea ne conferă explicit dreptul de a sesiza instanța fără a mai aștepta răspunsul Guvernului — și îl vom exercita. Hotărârile nepublicate le vom contesta de îndată ce vor apărea în Monitorul Oficial. Nu există fereastră de timp care să funcționeze ca scut împotriva răspunderii.
Sesizăm Parchetul General — pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise.
Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale! România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția — nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa. PSD va folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a restabili ordinea constituțională și a trage la răspundere pe cei care au ales să o sfideze. Guvernul demis a ales să sfideze Constituția. PSD a ales să o apere!”
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026