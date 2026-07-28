Guvernul Bolojan, reclamat la Parchetul General. PSD acuză depășirea atribuțiilor și încălcarea Constituției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 10:11

PSD anunță declanșarea unor acțiuni juridice împotriva Guvernului Bolojan, pe care îl acuză că, deși demis, a adoptat hotărâri cu efecte pe termen lung și și-a depășit limitele constituționale. Social-democrații vor cere suspendarea actelor în instanță și vor sesiza Parchetul General pentru analizarea eventualelor consecințe penale.

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