Dan Dungaciu, mesaj tranșant în prima ediție „Miza Zilei”, cu Ana Maria Păcuraru: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte

Publicat 27 iul. 2026, 21:53 Actualizat 27 iul. 2026, 22:05 Sursă Realitate Plus

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis un mesaj ferm în dialogul de excepție cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, în prima ediție a emisiunii "Miza Zilei". Întrebat dacă AUR ar colabora cu PSD într-o formulă care să permită formarea unei majorități parlamentare, Dungaciu a fost categoric: partidul nu va susține niciun guvern din care nu face parte.

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