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Politica· 1 min citire
Hackerii au atacat Senatul României. Ce s-a întâmplat cu site-ul instituției
Hackerii au atacat Senatul României.
Publicat27 iul. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS
Site-ul Senatului României a fost vizat de un atac cibernetic, iar în urma incidentului platforma instituției a întâmpinat dificultăți de funcționare. Potrivit informațiilor disponibile, atacul nu a afectat integritatea datelor și nu a compromis sistemele informatice ale Senatului.
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