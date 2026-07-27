Hackerii au atacat Senatul României. Ce s-a întâmplat cu site-ul instituției

Publicat 27 iul. 2026, 18:07 Sursă Realitatea PLUS

Site-ul Senatului României a fost vizat de un atac cibernetic, iar în urma incidentului platforma instituției a întâmpinat dificultăți de funcționare. Potrivit informațiilor disponibile, atacul nu a afectat integritatea datelor și nu a compromis sistemele informatice ale Senatului.

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