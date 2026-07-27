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Politica· 1 min citire

Hackerii au atacat Senatul României. Ce s-a întâmplat cu site-ul instituției

Hackerii au atacat Senatul României.

Hackerii au atacat Senatul României.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS

Site-ul Senatului României a fost vizat de un atac cibernetic, iar în urma incidentului platforma instituției a întâmpinat dificultăți de funcționare. Potrivit informațiilor disponibile, atacul nu a afectat integritatea datelor și nu a compromis sistemele informatice ale Senatului.

Conform informațiilor obținute din surse, a fost vorba despre un atac de tip DDoS, atribuit unei grupări pro-ruse. Acest tip de atac presupune suprasolicitarea unui server printr-un număr foarte mare de solicitări, ceea ce poate îngreuna sau bloca temporar accesul la un site.

Atacul a fost respins, iar platforma Senatului a rămas funcțională, deși utilizatorii au întâmpinat dificultăți la accesare.

Potrivit acelorași surse, gruparea implicată este aceeași pe care România a propus-o pentru includerea pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Secretariatul General al Senatului a anunțat o anchetă

Secretariatul General al Senatului a anunțat că va demara o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. La finalul verificărilor va fi întocmit un raport care urmează să fie prezentat într-o ședință a Biroului Permanent.

Până în acest moment, Directoratul pentru Securitate Cibernetică nu a fost alertat în legătură cu incidentul.

Reprezentanții Senatului precizează că site-ul instituției nu a fost pus în pericol, iar integritatea datelor nu a fost afectată în urma atacului cibernetic.

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