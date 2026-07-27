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Politica· 1 min citire
Sindicalist: „Diminuarea veniturilor afectează afacerile private!”
Publicat27 iul. 2026, 13:17
Actualizat27 iul. 2026, 13:20
SursăRealitatea PLUS
Măsurile lui Bolojan au afectat direct afacerile din mediul privat. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS președintele Sindicatului Funcționarilor din Guvern.
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