Sindicalist: „Diminuarea veniturilor afectează afacerile private!”

Publicat 27 iul. 2026, 13:17 Actualizat 27 iul. 2026, 13:20 Sursă Realitatea PLUS

Măsurile lui Bolojan au afectat direct afacerile din mediul privat. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS președintele Sindicatului Funcționarilor din Guvern.

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