H.D. Hartmann, avertisment privind dronele: „Este o rușine. Pilotul român a trebuit să identifice vizual ținta”

Publicat 26 iul. 2026, 22:07 Actualizat 26 iul. 2026, 22:15 Sursă Realitatea PLUS

Analistul H.D. Hartmann a declarat la Realitatea PLUS că seria recentă de incidente cu drone în România trebuie analizată ca parte a unui posibil „val de presiune”, invocând lipsa unor sisteme eficiente de război electronic și criticând reacția autorităților române.

Distribuie articolul