H.D. Hartmann, avertisment privind dronele: „Este o rușine. Pilotul român a trebuit să identifice vizual ținta”
H.D. Hartmann
Analistul H.D. Hartmann a declarat la Realitatea PLUS că seria recentă de incidente cu drone în România trebuie analizată ca parte a unui posibil „val de presiune”, invocând lipsa unor sisteme eficiente de război electronic și criticând reacția autorităților române.
H.D. Hartmann a afirmat că România se confruntă cu mai multe crize suprapuse, de la tensiunile generate de războiul din Ucraina până la vulnerabilitățile de securitate de pe flancul estic al NATO.
Analistul a susținut că incidentele recente cu drone care au ajuns în spațiul românesc ar trebui investigate aprofundat, inclusiv din perspectiva traseului, a încărcăturii și a modului în care acestea au fost identificate și neutralizate.
Acesta a spus că a avertizat, în ultimii ani, asupra unei presupuse vulnerabilități a regiunii Mării Negre, în condițiile în care NATO și-ar fi concentrat capacitățile militare în zona Baltică. În opinia sa, România ar fi rămas insuficient pregătită pentru incidentele produse în proximitatea războiului din Ucraina.
Hartmann a făcut referire la un presupus episod din septembrie 2025, despre care a afirmat că ar fi implicat drone rusești ajunse în Polonia. El a susținut, fără a prezenta dovezi, că aparatele ar fi fost redirecționate prin mijloace de război electronic de către Ucraina. Afirmațiile nu au fost susținute în mesaj de documente oficiale NATO sau de confirmări independente.
Analistul a insistat că autoritățile române trebuie să stabilească precis dacă dronele căzute sau doborâte pe teritoriul național aveau încărcătură explozivă, dacă erau aparate de diversiune și care era traseul lor real.
H.D. Hartmann, critici privind reacția militară a României
H.D. Hartmann a criticat și modul în care Armata Română a gestionat neutralizarea unei drone, afirmând că identificarea vizuală a țintei de către pilotul unui avion F-16 ar indica o lipsă de tehnologie și de capabilități operaționale.
Potrivit lui Hartmann, România ar trebui să dispună de sisteme de război electronic și de apărare antidronă capabile să detecteze și să neutralizeze astfel de aparate înainte ca acestea să pătrundă adânc în spațiul aerian național. El a atras atenția și asupra costurilor ridicate ale ridicării avioanelor de luptă și ale utilizării rachetelor împotriva dronelor de tip Geran-2/Shahed, pe care le-a numit „motorete zburătoare”.
Sunt mai multe, să spunem așa, crize suprapuse. Este criza de autoritate a lui Zelenski în Ucraina, este criza creată de celebrii ofițeri care fură oameni de pe stradă în Ucraina pentru a-i trimite la moarte pe frontul ruso-ucrainean, este criza de autoritate a NATO pe flancul estic. Sunt mai multe crize suprapuse, dar eu am să spun un singur lucru: eu cred că la dumneavoastră, în emisiune, dar oricum în toate emisiunile la care am participat, atrăgeam atenția de acum 3-4 ani că Marea Neagră a fost lăsată liberă. Că ei au militarizat NATO, cu Polonia și cu Germania, au militarizat până în dinți Baltica, și ne-au lăsat pe noi să facem față acestor valuri care se anunțau de provocări, că sunt rusești, că sunt ucrainene.
Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat de 3 zile, înțeleg că am și azi dimineață vajnica noastră, armata română, a dărâmat o dronă. O să ajungem în curând să avem, să fim în Guinness Book, în cartea de recorduri. Din punctul meu de vedere, acest val face parte dintr-un tip de comportament. Este comportamentul pe care l-am văzut și a fost studiat, de altfel, în septembrie 2025.
În acel moment, aproape 2 săptămâni, 15 drone rusești, care au fost rerutate prin război electronic de către ucraineni, s-au năpustit asupra Poloniei. Puțină lume a vorbit despre acel val de drone deasupra Poloniei, care a creat o stare de mare tensiune, Polonia, în acel moment, dorind să aibă un alt președinte, de fapt Uniunea Europeană și Ucraina, dorind să aibă un alt președinte decât actualul președinte și care trebuia înspăimântată. Populația trebuia înspăimântată, efectiv, cu dronele rusești care, nu e așa, veneau de pe lună și de pe Marte și se duceau frumos peste Polonia.
De fapt, ele erau rerutate, repet, prin războiul electronic, de către ucraineni, și trimise direct spre ținte non-locuibile și non-locuite, din Polonia, lucru care s-a și întâmplat. S-a numit "valul de drone din septembrie 2025", foarte bine studiat de către NATO, pentru că s-a considerat un pattern de comportament agresiv.
Astăzi asistăm, presupunem noi, la începutul unui astfel de val de presiune asupra Bucureștiului. Rerutarea acestor drone de către ucrainieni să știți că este foarte simplă. Deci, prin război electronic, pui mâna pe calculatorul de bord al dronei, îi dai o nouă țintă, sau o trimiți să plece liber, cum se spune, să zboare liber, se numesc „motoretele zburătoare”, aceste Geran 2, care sunt copiile unor aparate de zbor iraniene, Șahed.
Aceste Geran 2 sunt, repet, denumite „motorete zburătoare”. De ce? Pentru că au viteză foarte mică și pentru că nu pot să susțină în zbor decât câteva kilograme de explozibil. În general ceea ce a fost în valul din septembrie 2025, adică anul trecut, a fost foarte simplu. Erau drone decoy, cum se cheamă, drone care să înșele războiul electronic, să-i înșele pe ucrainieni.
Deci, în Polonia n-au trimis drone, atenție mare, încărcate cu explozibili. În România, noi la Galați am avut o dronă care a explodat. Atenție foarte mare. Deci a fost încărcată cu explozibil și după aceea nu ni s-a mai spus nimic despre aceste drone date jos. Au fost decoy, n-au fost decoy, au fost pline cu câteva kilograme de explozibil, n-au fost pline cu câteva kilograme de explozibili. Ce este cu ele?
Pentru a ne da seama de comportamentul de luptă, pentru că să știți că nu numai faptul că Geran 2 le identifică ca fiind rusești, ci și comportamentul lor, avem acum, am impresia uluitoare, avem cam aceeași, să spunem așa, aceeași perioadă de timp în care ele intră în România.
Iată un element comun de comportament tehnologic care trebuie să ne dea de gândit. Este adevărat că de nopți în șir zona Odesei este atacată de către ruși. Acest lucru este foarte adevărat. Deci toate aceste lucruri trebuie luate în considerare când vorbim despre drone.
Nu putem să spunem tot timpul "sunt ale rușilor", să-l chemăm pe ambasadorul rus care nu va face decât să pună legea internațională pe masă și să spună: "dovediți-ne că-s ale noastre". Asta va spune orice ambasador chemat despre un aparat aerian. Așa spune în legea internațională. Acum, că noi transformăm totul că este vina marțienilor, aici nu este problema României. Problema fundamentală a României este să studieze exact comportamentul și să înțeleagă cine le face să vină aici.
Eu totuși atrag foarte serios atenția că până acum, să spunem, un an, în afară de câteva bucăți care au zburat peste granițe, că au fost date jos de ucrainieni la Izmail, etc., noi n-am găsit drone integrale, da? Deci acum le avem. Acum ridicăm F-16 și le dăm jos, foarte interesant, iarăși comportament de pilot foarte bun, dar care dovedește lipsa totală de tehnologie a României. Le dăm jos după ce le-am fixat vizual, dacă voi puteți să credeți așa ceva.
În loc să avem de pe teritoriul nostru un sistem de război electronic, că, fraților, v-am dat miliarde să ne vină sisteme antidronă care ar fi trebuit să activeze pe teritoriul României. Adică acum nu ne apucăm să facem publicitate unuia și altuia, dar astăzi, de exemplu, un reprezentant al unuia dintre cele mai mari companii de armament din lume îmi spunea că nici Miruță, nici Bolojan Sărăcie, nici Nicușor Dan, președintele României, nu-i primește, nu primește acea companie la discuții.
Nu știu ce lăudăm aici. Lăudăm faptul că nu ne dăm seama că s-ar putea să avem un plan clar la pus la punct în față de către cineva, de către marțieni de a presta România prin acest val de drone, pentru că este un val. Repet, hai să studiem sau să citim raportul oficial NATO al valului polonez de drone. Îi căpiaseră pe polonezi. Și aia ce au făcut? Ăia și-au pus tehnologie de război electronic. Vedeți, nu se mai aude de drone în Polonia care trec întâmplător, vine ucrainianul, dă el cu războiul electronic și vai, Doamne, nu este vina noastră că ținta a fost schimbată în calculatorul dronei și s-au dus în Polonia.
Dar ăia au avut, eu repet, anul trecut au avut peste 70 de drone polonezii, care veneau din partea de graniță de război între Rusia și Ucraina. Haideți să vedem totuși că n-o să putem la un moment dat să ridicăm, 27.000 de euro pe oră și să aruncăm rachete de 400.000 de euro la niște motorete zburătoare. N-o să putem să o facem în fiecare zi.
Mai mult decât atât, traseul primei care a fost dată jos, dacă ați văzut, este lung, efectiv, în unghi ascuțit, se duce în jos și apoi urcă spre Buzău. Păi iertați-mă, cum adică pe teritoriul României tu ai o dronă care umblă teleleu, ca să folosim clasicul în viață Lazurca. Cum adică o lași și tu abia atunci ridici avioanele?
Italienii au ratat și după aceea un pilot foarte bun român a vizualizat din carlingă ținta. Fraților, avem radare. Fraților, pe ce am cumpărat? Trotinete zburătoare? Ce am cumpărat? Cum adică radarul de pe F-16 n-a văzut ținta?
Luați declarațiile ministrului apărării care a ieșit victorios, „am dărâmat drona. În sfârșit!” E o rușine, pentru că nouă de 4 ani de zile ni se spune: „dăm bani să ne înarmăm, suntem siguri, teritoriul NATO, teritoriul jupiterian, teritoriul intergalactic”, și vine astăzi cineva să ne spună că pilotul român de pe un F-16 a trebuit să identifice vizual, adică s-a uitat prin carlingă să vadă ținta. Și mie îmi spui că acest lucru este nivel de secol 21 și de țară NATO?
Eu am problemele la comportamentul, la profilul atât al valului de drone, care ne poate indica foarte clar proprietarul și intenția proprietarului, cât și la comportamentul de răspuns al autorităților militare române. Este ca și cu bătrânica care la începutul războiului de agresiune rusă împotriva Ucrainei dobora drone cu borcanele de murături.
Mai bine nu declaram că a fost vizualizarea țintei, pentru că cine înțelege acest limbaj, înțelege că F-16-le ăla era de fapt o conservă, era o trotinetă.
Iată probleme fundamentale care țin de comunicare, țin de comportament și țin de profil. Și aici să știți că noi am cam pierdut. Dar noi trebuie să vedem ce-i cu valul ăsta, care, repet, e legat de prima dronă care explodează la Galați.
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