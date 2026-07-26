Mihai Fifor, atac dur la Oana Țoiu după cele trei incidente cu drone: „Mai sunteți pe planetă?”

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după ce militarii români au doborât o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României. Social-democratul susține că reacția militară a fost una eficientă, însă răspunsul diplomatic a întârziat.
Fifor afirmă că, după trei incidente consecutive, România are nevoie nu doar de intervenția Armatei, ci și de o poziție diplomatică fermă în raport cu Federația Rusă.
Fifor: „În weekend funcționează doar Armata României?”
„Oana Țoiu, mai sunteți pe planetă? Sau în weekend funcționează doar Armata României?
Oare câte drone trebuie să mai doboare militarii români până când vă treziți din dulcea picoteală, doamnă ministru?
Asta pentru că, în timp ce Armata României își face impecabil datoria, Ministerul Afacerilor Externe tace solemn. Probabil numără drone”, a transmis Mihai Fifor.
Senatorul PSD spune că incidentele din ultimele zile nu mai pot fi tratate doar ca efecte colaterale ale războiului din Ucraina.
„După trei incidente consecutive în doar câteva zile, România are nevoie nu doar de un răspuns militar eficient, ci și de unul diplomatic, ferm și fără echivoc”, a adăugat acesta.
„Acțiuni care testează deliberat vigilența României”
Mihai Fifor susține că frecvența incidentelor și zonele în care acestea au avut loc ridică semne de întrebare asupra caracterului lor accidental.
„Succesiunea incidentelor din ultima perioadă – cu drone în spațiul aerian, în apele teritoriale și în proximitatea Zonei Economice Exclusive a României – nu mai poate fi privită ca o simplă consecință colaterală a războiului din Ucraina. Frecvența, natura și modul în care acestea se produc conturează imaginea unor acțiuni care testează deliberat vigilența României și a Alianței Nord-Atlantice”, a afirmat senatorul PSD.
El respinge ideea potrivit căreia incidentele ar fi doar consecințe accidentale ale sprijinului acordat Ucrainei de România, NATO și Uniunea Europeană.
„Este total greșită teza potrivit căreia astfel de incidente ar fi doar efecte accidentale ale sprijinului pe care România, NATO și Uniunea Europeană îl acordă Ucrainei. Ținta acestor acțiuni este, în egală măsură, transmiterea unui mesaj de intimidare și verificarea capacității de reacție a statelor de pe Flancul Estic”, a mai spus Fifor.
Militarii români, felicitați pentru intervenție
Mihai Fifor a apreciat intervenția Forțelor Aeriene Române și a subliniat că neutralizarea dronei arată că România are acum capacități mai bune de detectare și reacție.
„Faptul că astăzi drona a putut fi neutralizată demonstrează că România dispune de capacități de detectare și reacție mult mai eficiente decât în urmă cu doar câțiva ani. Militarii români și-au făcut exemplar datoria și merită întreaga noastră apreciere”, a transmis senatorul.
Acesta a precizat că fiecare decizie de intervenție trebuie luată în funcție de riscurile pentru populația civilă.
„În același timp, este evident că decizia de intervenție trebuie să țină cont, înainte de toate, de protejarea populației civile, motiv pentru care fiecare astfel de situație este evaluată în funcție de riscurile concrete din teren”, a explicat Fifor.
Apel pentru continuarea investițiilor în apărare
Senatorul PSD consideră că România trebuie să continue investițiile în apărarea Mării Negre, în protejarea spațiului aerian și în consolidarea cooperării cu aliații NATO.
„Trebuie să continuăm investițiile în apărarea Mării Negre, în protecția spațiului aerian, a apelor teritoriale și a Zonei Economice Exclusive, precum și în consolidarea interoperabilității cu aliații noștri. Totodată, este necesară o comunicare publică matură și o mai bună pregătire a populației pentru a înțelege că astfel de incidente pot continua să apară într-un context regional extrem de volatil”, a mai afirmat Mihai Fifor.
„Unde este protestul oficial al statului român?”
Fifor susține însă că măsurile militare nu înlocuiesc responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe și cere o reacție diplomatică rapidă.
„Dar toate acestea nu exonerează Ministerul Afacerilor Externe de responsabilitatea sa. Doamnă ministru Oana Țoiu, unde este reacția diplomatică rapidă a României? Unde este convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse? Unde este protestul oficial al statului român?”, a transmis senatorul PSD.
Acesta avertizează că România nu trebuie să accepte ca astfel de incidente să devină ceva obișnuit.
„Cred că un lucru este însă limpede: România nu trebuie să accepte normalizarea acestor provocări. Orice încălcare a teritoriului unui stat membru NATO și al Uniunii Europene reprezintă un fapt de o gravitate excepțională și trebuie tratată cu toată fermitatea, atât la nivel național, cât și împreună cu aliații noștri.
Armata României și-a făcut datoria. Este timpul ca și diplomația românească să și-o facă pe a sa”, a încheiat Mihai Fifor.