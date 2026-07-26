Mihai Fifor, atac dur la Oana Țoiu după cele trei incidente cu drone: „Mai sunteți pe planetă?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 13:14

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după ce militarii români au doborât o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României. Social-democratul susține că reacția militară a fost una eficientă, însă răspunsul diplomatic a întârziat.

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