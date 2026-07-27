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Politica· 2 min citire
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE, astăzi, la ora 15:00. Ce decizie vor lua autoritățile române după cele trei incidente cu drone
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS
Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre. Potrivit surselor Realitatea PLUS, întrevederea este programată să aibă loc luni, la ora 15:00.
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