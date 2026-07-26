Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Palatul Cotroceni devine Nae Cațavencu al nemuritorului Caragiale”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 16:17

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu acuză Palatul Cotroceni că promovează, printr-un raport oficial, o viziune ideologizată asupra identității naționale, în care patriotismul românesc este împins în plan secund în favoarea unui „patriotism european”, fără argumente istorice, sociologice sau științifice care să susțină această concluzie.

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