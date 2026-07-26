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Politica· 2 min citire

Reacția Oanei Țoiu după noua dronă doborâtă în România: ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

F-16

F-16

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 12:06

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce o a treia dronă a fost doborâtă în decurs de trei zile în spațiul aerian al României. Ea a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc.

Drona a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață”

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Felicit piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a transmis Oana Țoiu.

Drona doborâtă vineri era de tip Shahed

Ministrul de Externe a precizat că, potrivit investigației desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață era de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„Potrivit investigației desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va avea la bază aceste investigații”, a mai transmis ministrul Afacerilor Externe.

„Este inadmisibil și intolerabil”

Oana Țoiu a condamnat încălcarea repetată a spațiului aerian al României și a subliniat că acesta este, în același timp, spațiu aerian NATO și al Uniunii Europene.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu maximă seriozitate, împreună cu aliații noștri”, a declarat Oana Țoiu.

Ambasadorul Federației Ruse, convocat la MAE

În urma incidentelor repetate, Ministerul Afacerilor Externe a decis convocarea ambasadorului Rusiei la București.

„În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a transmis Oana Țoiu.

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