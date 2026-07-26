Reacția Oanei Țoiu după noua dronă doborâtă în România: ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 12:06

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce o a treia dronă a fost doborâtă în decurs de trei zile în spațiul aerian al României. Ea a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc.

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