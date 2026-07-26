Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Diaconescu avertizează că Rusia testează capacitatea de răspuns a Armatei Române: „Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic”
Publicat26 iul. 2026, 09:50
SursăRealitatea PLUS
Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic prin toate incidentele care amenință securitatea românilor! Este declarația incendiară făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu. Acesta susține că sunt testate de către Federația Rusă inclusiv forța de răspuns a armatei române.
Citește și
- 11:52Ilie Bolojan, reacție după a treia dronă căzută în România în trei zile: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian”
- 11:37Cod galben de ploi torențiale și vijelii în jumătatea de vest a țării. Rafalele pot depăși 80 km/h
- 11:14Radu Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”
- 07:17Rogobete îi cere lui Ilie Bolojan să plece din funcție: „Viețile oamenilor nu se pot calcula în deficit”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News