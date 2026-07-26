Diaconescu avertizează că Rusia testează capacitatea de răspuns a Armatei Române: „Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic”

Publicat 26 iul. 2026, 09:50 Sursă Realitatea PLUS

Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic prin toate incidentele care amenință securitatea românilor! Este declarația incendiară făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu. Acesta susține că sunt testate de către Federația Rusă inclusiv forța de răspuns a armatei române.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre drone romaniacristian diaconescu