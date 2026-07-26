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Politica· 1 min citire

Diaconescu avertizează că Rusia testează capacitatea de răspuns a Armatei Române: „Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 09:50
SursăRealitatea PLUS

Se urmărește destabilizarea țării și haos la nivel politic prin toate incidentele care amenință securitatea românilor! Este declarația incendiară făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu. Acesta susține că sunt testate de către Federația Rusă inclusiv forța de răspuns a armatei române.

„Este vorba de o incursiune tactică în așa fel încât să se creeze presiune, incertitudini, demonstrându-se, deci, că aceste drone pot pătrunde adânc în teritoriul NATO, și din acest punct de vedere se urmăresc două obiective: evaluarea capacității militare de răspuns în timp real și, în al doilea rând, modul în care național se percepe această semnalizare strategică”, a declarat fostul ministru de Externe.

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