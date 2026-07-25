Dan Dungaciu avertizează: „Suntem la buza războiului. Este o situație nefirească, nu te lupți cu drone cu avioane F-16”

Publicat 25 iul. 2026, 21:25 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a avertizat la Realitatea PLUS că războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă de escaladare, iar România, aflată în proximitatea frontului, trebuie să se pregătească pentru riscuri tot mai mari. Dungaciu a criticat lipsa unor sisteme eficiente anti-dronă și susține că ridicarea avioanelor F-16 pentru interceptarea dronelor reprezintă o soluție de avarie.

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