Eduard Koler (deputat AUR): „Domnule Virgil Popescu, partidul AUR nu s-a opus doborârii dronelor ostile, ci unei legi care scoate România din lanțul decizional privind apărarea propriului spațiu aerian”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:29

Deputatul AUR Eduard Koler respinge acuzațiile lansate de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, potrivit cărora AUR s-ar fi opus doborârii dronelor ostile, și precizează că votul partidului a vizat exclusiv modul în care este construit actualul mecanism de comandă.

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