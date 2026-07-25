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Politica· 1 min citire
Vicepremierul Oana Gheorghiu îi critică pe medici și asistente: „Nu e normal ca 90% din buget să se ducă pe salarii”
Oana Gheorghiu
Publicat25 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea PLUS
Vicepremierul lui Bolojan ia exemplul premierului demis și îi atacă pe medici! Într-un interviu, Oana Gheorghiu sugerează că salariile medicilor ne-ar costa prea mult. Asta în condițiile în care sindicaliștii avertizează că este criză de personal în sistem și cer deblocarea urgentă a angajărilor, conform Realitatea PLUS.
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