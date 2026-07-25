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Politica· 1 min citire

Vicepremierul Oana Gheorghiu îi critică pe medici și asistente: „Nu e normal ca 90% din buget să se ducă pe salarii”

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea PLUS

Vicepremierul lui Bolojan ia exemplul premierului demis și îi atacă pe medici! Într-un interviu, Oana Gheorghiu sugerează că salariile medicilor ne-ar costa prea mult. Asta în condițiile în care sindicaliștii avertizează că este criză de personal în sistem și cer deblocarea urgentă a angajărilor, conform Realitatea PLUS.

„Și dacă vorbim despre cazul Marie Curie, știu că acolo este nevoie de oameni pentru că este un spital în care adresabilitatea este foarte mare, fiind unul dintre cele mai mari spitale de copii. Se va rezolva parțial acest lucru, dar de asemenea nu este normal ca într-un spital mai mult de 90% din buget să se ducă pe salarii. E clar ce servicii de sănătate poți să acorzi dacă 90% din cheltuieli sunt doar cu personalul, iar 10% cu curățenia, echipamentele, mentenanța și tratamentele. Este o chestiune de management. Din nou, o flexibilizare a personalului medical”, a transmis Oana Gheorghiu.

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