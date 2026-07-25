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Politica· 2 min citire
Bogdan Ivan: Neptun Deep avansează spre producția de gaze din 2027. Platforma „Neptun Alpha”, instalată în Marea Neagră
Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că platforma offshore de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră, marcând o etapă majoră în dezvoltarea proiectului Neptun Deep.
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