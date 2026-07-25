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Politica· 2 min citire

Bogdan Ivan: Neptun Deep avansează spre producția de gaze din 2027. Platforma „Neptun Alpha”, instalată în Marea Neagră

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:19

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că platforma offshore de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră, marcând o etapă majoră în dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

Conducta submarină de 160 de kilometri până la țărm a fost finalizată, iar șase dintre cele zece sonde de producție sunt deja realizate.

România se apropie astfel de momentul începerii extracției gazelor naturale din perimetrul offshore, prima moleculă de gaz fiind estimată pentru 2027. Neptun Deep este cel mai mare proiect de gaze naturale din România, dezvoltat în parteneriat de OMV Petrom și Romgaz, fiecare cu câte o participație de 50%.

Ivan: „Platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră”

Bogdan Ivan a susținut că proiectul a reprezentat una dintre prioritățile mandatului său la Ministerul Energiei și că a urmărit îndeaproape calendarul de execuție. El a afirmat anterior că ritmul lucrărilor era ușor peste graficul inițial și a estimat începerea extracției în prima jumătate a anului 2027.

„Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie”, a transmis Ivan, precizând că investiția a fost inclusă și în discuțiile oficiale purtate în Austria, la nivel politic. Fostul ministru a arătat că proiectele strategice de această dimensiune necesită susținere administrativă, financiară și politică permanentă.

În mesajul său, Ivan a amintit și de finanțarea atrasă de Romgaz de pe piața de capital, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru susținerea investițiilor strategice, inclusiv a proiectului Neptun Deep. Romgaz este controlată de statul român prin Ministerul Energiei și este partener egal cu OMV Petrom în dezvoltarea perimetrului din Marea Neagră.

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