Radu Miruță, după doborârea celor două drone: „Granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 18:16

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că intervențiile Armatei Române din ultimele două zile, în urma pătrunderii unor drone rusești în spațiul aerian național, demonstrează capacitatea țării de a-și apăra teritoriul. Mesajul său vine în contextul criticilor privind modul și momentul interceptării țintelor aeriene.

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