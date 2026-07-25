Radu Miruță, după doborârea celor două drone: „Granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că intervențiile Armatei Române din ultimele două zile, în urma pătrunderii unor drone rusești în spațiul aerian național, demonstrează capacitatea țării de a-și apăra teritoriul. Mesajul său vine în contextul criticilor privind modul și momentul interceptării țintelor aeriene.
Ministrul a afirmat că două drone au fost doborâte în două zile consecutive și a susținut că rezultatul confirmă eficiența măsurilor adoptate de MApN. Potrivit acestuia, Armata Română își adaptează periodic dispozitivul de apărare din Dobrogea, actualizează procedurile și repoziționează resursele în funcție de lecțiile învățate din incidentele recente.
Miruță: „Vom continua să investim în apărarea cetățenilor, a teritoriului național și a flancului estic al Alianței”
„România a demonstrat un lucru simplu: își apără teritoriul și reacționează ferm, iar în aceste zile, capabilitățile aflate la dispoziția Armatei Române raportate la contextul dat au făcut posibilă o intervenție de succes. Granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile. NATO funcționează, Armata Română își face datoria la maximum cu ceea ce are la dispoziție, iar noi vom continua să investim în apărarea cetățenilor, a teritoriului național și a flancului estic al Alianței. Asta este realitatea.”, a declarat Radu Miruță.
Oficialul a precizat că avioanele F-16 reprezintă o soluție de ultimă instanță în asemenea situații și că interceptarea este decisă numai când poate fi efectuată în siguranță.
„Responsabilitatea unui ministru și a militarilor nu este doar să doboare o țintă, ci să o facă, cu mijloacele pe care le au la dispoziție, fără să pună în pericol viața oamenilor. Nu riscăm ca fragmentele dronei sau ale interceptorului să cadă peste locuințe ori asupra populației doar pentru a satisface spectacolul unor comentatori de pe internet.”, a transmis ministrul.
Miruță a mai susținut că drona a fost urmărită permanent după intrarea în spațiul aerian românesc, iar intervenția a avut loc atunci când existau condițiile necesare pentru neutralizarea acesteia fără riscul ca fragmentele să cadă în zone locuite.
Achiziții antidrone
Ministrul Apărării a declarat că România a accelerat programul de înzestrare și modernizare a armatei, inclusiv prin contractarea unor sisteme specializate pentru combaterea dronelor, cu producție în România. El a recunoscut însă că noile capabilități nu sunt încă toate operaționale și a acuzat întârzieri în deciziile de achiziții din anii anteriori.
Radu Miruță a afirmat că investițiile în industria de apărare și dezvoltarea capacităților militare au un rol de descurajare, nu unul ofensiv. Potrivit ministrului, România are obligația de a-și consolida apărarea proprie, completată de mecanismul de apărare colectivă al NATO.