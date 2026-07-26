Raportul care dă de pământ cu Oana Țoiu. Ce nereguli s-au ascuns

Un raport al Curții de Conturi pune sub semnul întrebării modul dezastruos în care Oana Țoiu a administrat Ministerul Afacerilor Externe. Printre cele mai grave probleme se numără acordarea unor sporuri de 20% diplomaților români din Statele Unite. Mai exact, angajații misiunilor diplomatice din Washington, New York, Chicago, Los Angeles și Miami au primit indemnizații destinate posturilor greu de ocupat, la solicitarea ambasadorului Andrei Muraru. Aceste sporuri sunt acordate, în mod normal, pentru misiuni din zone dificile sau de război, precum Teheran, Addis Abeba, Abuja ori Dakar. Solicitarea nu a venit de la direcția de specialitate din Minister, ci direct de la ambasador.
Pe de altă parte, ambasadorul României din Statele Unite nu se uită la buget când decide cheltuielile. Astfel, în trecut și el a fost în centrul atenției după ce a recunoscut că pentru actuala reședință, costul este 21.000 de dolari pe lună, o sumă exponențial mai mare decât cea precedentă.
Unii angajați au rămas peste 10 ani în funcția din afara țării
Raportul mai arată că regulile privind rotația diplomaților au fost încălcate frecvent. Deși o misiune permanentă în străinătate ar trebui să dureze cel mult patru ani, aproximativ 100 de angajați ai Ministerului se aflau la post de mai mult timp. În unele cazuri, aceeași persoană a rămas peste 10 ani în funcția din afara țării, iar recordul identificat de auditori este de 18 ani consecutivi!
De asemenea, misiuni temporare care, potrivit legii, puteau fi prelungite o singură dată au fost extinse de mai multe ori, existând riscul transformării lor în misiuni permanente.
În ciuda declarației Oanei Țoiu, Curtea de Conturi reclamă și lipsa de transparență în ocuparea unor posturi. Auditorii dau exemplul unui angajat încadrat în 2025 și trimis în același an într-o misiune externă doar pe baza unui memorandum intern, fără ca postul să fie anunțat public în Minister sau în rețeaua diplomatică. Concluzia este că excepțiile au devenit regulă.
Raportul identifică probleme și în evidența personalului. Auditorii au găsit cazuri în care foști angajați au fost reactivați după doi sau chiar trei ani, doar pentru plata concediilor neefectuate. În total, 111 persoane figurau în plată fără să apară pe schemele oficiale de personal, iar sistemul informatic nu făcea diferența între angajații activi și cei reactivați, ceea ce, a creat un risc ridicat de fraude.
Auditorii au descoperit diferențe majore între documentele privind experiența personală
Un alt capitol vizează numirea unui consul general. Auditorii au descoperit diferențe majore între documentele privind experiența profesională. Într-o fișă apăreau doar doi ani și cinci luni vechime, în timp ce alte documente indicau peste 11 ani de experiență.
Mai mult, aproape opt ani din experiența luată în calcul erau dovediți doar printr-o declarație emisă de reprezentantul unei organizații neguvernamentale din altă țară, fără verificări suplimentare privind autenticitatea documentelor. Ministerul susține însă că numirea a fost legală și că procedura cerea vechime în activitate, nu neapărat vechime în muncă.
Auditorii au mai descoperit că unii diplomați au continuat să primească sporuri chiar și de de 50% pentru activitate în zone de război sau conflict chiar și după ce fuseseră relocați în zone considerate sigure.
Raportul scoate la iveală și un detaliu extrem de revoltător. În ciuda faptului că Oana Țoiu a decis să înceteze detașarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, din funcția de agent consular la New York pentru că nu avea experiența necesară, auditorii au descoperit că mai multe persoane din primării sau chiar cluburi sportive au fost trimise în misiuni diplomatice pe funcții precum consul general sau viceconsul.
Pentru aceste persoane, statul a plătit în 2025 aproape două milioane și jumătate de lei.
Potrivit documentului, Ministerul, condus de ministrul USR din iunie 2025, nu a contestat niciuna dintre neregulile descoperite de Curtea de Conturi. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Țoiu, cât și de la Andrei Muraru, însă până la momentul difuzării nu am primit un răspuns de la aceștia.