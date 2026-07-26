Raportul care dă de pământ cu Oana Țoiu. Ce nereguli s-au ascuns

Publicat 26 iul. 2026, 23:16 Sursă Realitatea PLUS

Un raport al Curții de Conturi pune sub semnul întrebării modul dezastruos în care Oana Țoiu a administrat Ministerul Afacerilor Externe. Printre cele mai grave probleme se numără acordarea unor sporuri de 20% diplomaților români din Statele Unite. Mai exact, angajații misiunilor diplomatice din Washington, New York, Chicago, Los Angeles și Miami au primit indemnizații destinate posturilor greu de ocupat, la solicitarea ambasadorului Andrei Muraru. Aceste sporuri sunt acordate, în mod normal, pentru misiuni din zone dificile sau de război, precum Teheran, Addis Abeba, Abuja ori Dakar. Solicitarea nu a venit de la direcția de specialitate din Minister, ci direct de la ambasador.

Distribuie articolul