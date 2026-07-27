Mihai Fifor:”Controlul prețurilor la carburanți și deblocarea posturilor din sănătate, printre prioritățile PSD în sesiunea extraordinară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 15:08

Camera Deputaţilor se află, în această săptămână, în sesiune extraordinară, iar PSD anunţă că va promova o serie de proiecte legislative pe care le consideră urgente. Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat că printre priorităţile formaţiunii se numără readucerea sub control a preţurilor carburanţilor, prelungirea aplicării TVA-ului redus pentru locuinţe, deblocarea angajărilor din sistemul de sănătate şi extinderea perioadei de utilizare a primei de merit pentru profesori.

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