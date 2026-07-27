Mihai Fifor:”Controlul prețurilor la carburanți și deblocarea posturilor din sănătate, printre prioritățile PSD în sesiunea extraordinară”

Camera Deputaţilor se află, în această săptămână, în sesiune extraordinară, iar PSD anunţă că va promova o serie de proiecte legislative pe care le consideră urgente. Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat că printre priorităţile formaţiunii se numără readucerea sub control a preţurilor carburanţilor, prelungirea aplicării TVA-ului redus pentru locuinţe, deblocarea angajărilor din sistemul de sănătate şi extinderea perioadei de utilizare a primei de merit pentru profesori.
"De astăzi, Camera Deputaţilor este în sesiune extraordinară, un moment în care Parlamentul are obligaţia de a răspunde rapid unor probleme urgente cu care se confruntă România. PSD intră în această sesiune cu soluţii concrete şi cu proiecte legislative deja angajate în procedurile parlamentare, menite să protejeze puterea de cumpărare a românilor, să deblocheze sistemul de sănătate, să sprijine piaţa imobiliară şi să respecte drepturile profesorilor. Sunt măsuri care răspund unor nevoi reale şi imediate şi care nu mai suportă amânare", a scris Mihai Fifor pe Facebook.
Social-democratul a subliniat că, în paralel, Camera Deputaţilor va dezbate şi proiectele restante asumate prin PNRR, adăugând că "şi aici poziţia PSD este una consecventă şi responsabilă: susţinem adoptarea reformelor necesare, dar vom vota doar acele proiecte care includ amendamentele noastre şi care servesc interesul naţional, nu interese de partid sau personale".
PSD propune măsuri pentru plafonarea prețurilor la carburanți și TVA redus la locuințe
Potrivit lui, PSD promovează în această sesiune extraordinară readucerea sub control a preţurilor carburanţilor, unde este imperativă oprirea scumpirilor şi asigurarea stabilităţii preţurilor, în caz contrar, vor continua să fie alimentate inflaţia, sărăcia şi falimentele.
"PSD propune şapte măsuri, dintre care cele mai importante sunt plafonarea adaosului comercial, reducerea TVA cu două puncte procentuale (de la 21% la 19%) şi reducerea accizei la motorină. Iniţiativa se află la Senat. PSD a asigurat parcurgerea tuturor etapelor procedurale, însă proiectul depinde acum de Comisia pentru buget-finanţe, condusă de PNL, pentru a ajunge la timp la Camera Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării finale", a spus Fifor.
Un alt proiect promovat de PSD este prelungirea aplicării TVA-ului redus pentru locuinţe, a mai precizat fostul ministru al Apărării.
"PSD susţine aplicarea TVA de 9% până la 1 octombrie pentru antecontractele imobiliare deja semnate. Oamenii nu au nicio vină şi nu trebuie să plătească mii de euro în plus, reprezentând diferenţa dintre TVA de 21%, planificat să intre în vigoare la 1 august, şi TVA de 9%, doar pentru că o instituţie a statului - Cadastrul, condus de un liberal - nu şi-a protejat infrastructura critică", spune deputatul PSD.
Deblocarea posturilor din sănătate și sprijin pentru profesori
Al treilea proiect este deblocarea posturilor din sistemul de sănătate.
"PSD susţine ridicarea restricţiilor şi reluarea angajărilor în sistemul de sănătate, cu încadrarea în bugetele aprobate. Decizia trebuie să aparţină fiecărei unităţi sanitare, acolo unde sunt cunoscute nevoile reale de personal, nu Guvernului. De o lună, premierul demis Ilie Bolojan refuză adoptarea memorandumului prin care Ministerul Sănătăţii solicită deblocarea a 7.621 de posturi. Consecinţele acestui blocaj sunt dramatice şi afectează direct capacitatea sistemului sanitar de a răspunde nevoilor pacienţilor", subliniază Fifor.
Alt proiect promovat de PSD este prelungirea cu un an a perioadei de utilizare a primei de merit pentru profesori, Fifor arătând că fondurile provin din alocări europene şi nu este vina cadrelor didactice că Guvernul a întârziat nepermis de mult acordarea acestui drept legal.
Poziția PSD privind proiectele restante din PNRR
Liderul PSD a menționat că, în ceea ce priveşte proiectele restante din PNRR, principalele teme aflate pe ordinea de zi sunt:
1. Legea ANI
PSD susţine adoptarea unei forme agreate cu Agenţia Naţională de Integritate şi conforme cu jurisprudenţa CJUE.
• Vor fi respinse amendamentele care diminuează competenţele ANI sau slăbesc standardele de integritate.
• Proiectul corect este cel elaborat de fostul ministru PSD al Justiţiei, care introduce circumstanţe atenuante pentru abateri mai puţin grave şi recunoscute, fără a elimina sancţiunea interdicţiei de a ocupa funcţii publice.
2. Codul Urbanismului
PSD susţine adoptarea proiectului în acord cu rezultatul referendumului.
• Autorizaţiile de construire trebuie să treacă în responsabilitatea Primăriei Generale a Capitalei începând cu anul 2028, după alegerile locale.
3. Legea pentru aprobarea împrumutului SAFE
• PSD susţine adoptarea proiectului, având în vedere importanţa sa pentru investiţiile strategice în domeniul securităţii şi apărării.
4. Legea privind recompensarea performanţei angajaţilor din ANAF şi Autoritatea Vamală
• PSD va susţine varianta care include amendamentele formulate de PSD şi UDMR.
5. Legea privind decarbonizarea
• PSD susţine adoptarea proiectului cu preluarea amendamentelor depuse de PSD şi UDMR, astfel încât tranziţia energetică să protejeze interesele economice ale României şi competitivitatea mediului de afaceri.