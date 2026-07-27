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Politica· 2 min citire

Bogdan Chirieac:”Nu este întâmplător, trei zile la rând, trei drone doborâte. Este o provocare din partea Rusiei”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 14:40
Actualizat27 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS

Analistul politic Bogdan Chirieac a avertizat luni, în direct la Realitatea PLUS, după cele patru incidente în care patru drone au pătruns în spațiul aerian românesc, că Rusia testează reacția României.

”Trebuie să fim profund îngrijorați”

”Trebuie să fim profund îngrijorați. Nu să ne îngrijorăm acum. Dar nu doar îngrijorati; până acum trebuia să luăm măsuri. Măsurile necesare: să discutăm cu aliații din NATO, să primim ajutor în apărarea antiaeriană, antidronă din partea națiunilor mai bogate din Uniunea Europeană, că nu o să se deplaseze acum SUA până în România pentru așa ceva”, a declarat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a ținut să precizeze faptul că ”avem toate motivele de îngrijorare și mai ales avem acest mare semn de întrebare: de ce ne provoacă Rusia?”

”Că și astăzi a fost o provocare: au băgat drona în spațiul aerian românesc și au scos-o până să o intercepteze... Nu este întâmplător, doamnă. Trei zile la rând, trei drone doborâte și acum a patra dronă, de ziua următoare, a intrat și a ieșit înainte ca aviația de vânătoare a României să se poată ridica ca să o intercepteze”, a mai spus acesta.

”Nu suntem pregătiți”

Potrivit lui, ”acum rușii știu că avem nevoie de 10-12 minute pentru a intercepta drona”.

”Nu suntem pregătiți, doamnă! Cu ce să fim pregătiți? Sunt pregătiți piloții de F-16, dar armata în ansamblul ei nu e pregătită pentru așa ceva”, a conchis expertul.

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