Bogdan Chirieac:”Nu este întâmplător, trei zile la rând, trei drone doborâte. Este o provocare din partea Rusiei”

Publicat 27 iul. 2026, 14:40 Actualizat 27 iul. 2026, 14:42 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Bogdan Chirieac a avertizat luni, în direct la Realitatea PLUS, după cele patru incidente în care patru drone au pătruns în spațiul aerian românesc, că Rusia testează reacția României.

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