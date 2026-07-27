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Politica· 2 min citire
Bogdan Chirieac:”Nu este întâmplător, trei zile la rând, trei drone doborâte. Este o provocare din partea Rusiei”
Publicat27 iul. 2026, 14:40
Actualizat27 iul. 2026, 14:42
SursăRealitatea PLUS
Analistul politic Bogdan Chirieac a avertizat luni, în direct la Realitatea PLUS, după cele patru incidente în care patru drone au pătruns în spațiul aerian românesc, că Rusia testează reacția României.
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