Ionelia Priescu (deputat AUR): „PNL îi pune pe demnitari mai presus de medici și profesori. Cinismul Cristinei Trăilă arată adevărata filosofie a coaliției din care face parte”

Deputatul AUR Ionelia Priescu condamnă declarațiile revoltătoare și umilitoare ale reprezentantei PNL, Cristina Trăilă, care încearcă să justifice majorările salariale pentru demnitarii numiți politic, în timp ce profesorilor și medicilor li se cere să accepte tăieri, sacrificii și austeritate.
Potrivit parlamentarului AUR, discursul Cristinei Trăilă nu este o greșeală de comunicare, ci o mărturisire: pentru PNL, privilegiile demnitarilor de partid sunt mai importante decât munca medicilor și a profesorilor. În loc să elimine sinecurile politice din instituțiile statului, membrii coaliției de guvernare lovesc exact în cei care țin pe picioare sistemele de sănătate și educație.
„Afirmațiile Cristinei Trăilă, potrivit cărora medicii și profesorii ar fi deja avantajați pentru că pot lucra în privat, pot face meditații sau au perioade de vacanță, reprezintă o dovadă de dispreț și de cinism față de două dintre cele mai greu încercate categorii profesionale din România. În loc să le recunoască rolul esențial în salvarea de vieți și formarea generațiilor viitoare, reprezentanții PNL îi transformă în țapi ispășitori pentru a-și apăra privilegiile clientelei politice. Este o logică perversă: cei care muncesc până la epuizare sunt acuzați că au opțiuni, în timp ce demnitarii numiți pe criterii de partid pretind că merită mai mult tocmai pentru că nu au aceleași opțiuni.
Cristina Trăilă susține că un demnitar trebuie plătit mai bine pentru că nu poate obține venituri suplimentare din privat. Dacă acesta este argumentul, răspunsul este unul simplu și fără menajamente: nimeni nu obligă un politician să ocupe o funcție publică. Dacă salariul de demnitar nu îl mulțumește, poate pleca oricând în sectorul privat, exact așa cum le sugerează ea medicilor și profesorilor să-și caute bani în altă parte. Demnitarii au această alegere. Medicii și profesorii, în schimb, sunt hărțuiți cu tăieri salariale, în timp ce țin sistemele de sănătate și educație pe picioare.
Problema reală nu este salarizarea medicilor și profesorilor, ci faptul că Guvernul refuză să elimine armatele de sinecuri politice care au împânzit instituțiile statului. În loc să reducă numărul funcțiilor ocupate pe criterii de partid și să oprească risipa banului public, PNL și partenerii săi aleg să protejeze privilegiile propriilor oameni și să-și justifice deciziile atacând nejustificat alte categorii profesionale. Este o strategie clasică: acoperi risipa din aparat și dai vina pe cei care muncesc.
Declarațiile Cristinei Trăilă dezvăluie, fără niciun efort de mascare, adevărata filosofie din spatele noii legi a salarizării promovate de coaliție: pentru demnitarii numiți politic se găsesc întotdeauna bani, însă pentru medici, profesori și pentru ceilalți români care țin această țară în picioare se vorbește doar despre restricții, plafonări și tăieri.
Este inacceptabil ca un partid aflat la guvernare să îi pună pe medici și profesori în competiție cu demnitarii de partid și să încerce să le explice românilor că privilegiile politicienilor sunt mai importante decât munca celor care salvează vieți și formează generațiile viitoare. O astfel de atitudine este nu doar nedreaptă, ci profund sfidătoare.
Solicit Guvernului să renunțe imediat la această abordare cinică și profund nedreaptă și să înceapă reforma acolo unde există cu adevărat risipă: în aparatul supradimensionat de funcții politice, în sinecuri și în privilegiile clientelei de partid, nu în buzunarele profesorilor și medicilor.”, a declarat deputatul AUR Ionelia Priescu.
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