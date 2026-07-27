Ionelia Priescu (deputat AUR): „PNL îi pune pe demnitari mai presus de medici și profesori. Cinismul Cristinei Trăilă arată adevărata filosofie a coaliției din care face parte”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:18

Deputatul AUR Ionelia Priescu condamnă declarațiile revoltătoare și umilitoare ale reprezentantei PNL, Cristina Trăilă, care încearcă să justifice majorările salariale pentru demnitarii numiți politic, în timp ce profesorilor și medicilor li se cere să accepte tăieri, sacrificii și austeritate.

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