Dan Dungaciu (AUR): „NATO are și alte instrumente, nu funcționează așa lucrurile”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, avertizează că România nu ar trebui să își construiască întreaga strategie de securitate pe ideea că NATO va interveni automat în orice situație. Reacția, exprimată în emsiunea "Miza Zilei", realizată de Ana Maria Păcuraru, vine după ce mai multe voci publice au sugerat că țara noastră ar putea invoca articolul 5 al Alianței, în contextul doborârii unor drone care ar aparține Rusiei.
Dungaciu subliniază că NATO dispune de instrumente politice și militare multiple și că statele membre trebuie să își îndeplinească propriile obligații înainte de a cere activarea mecanismelor colective.
Dungaciu: „NATO are un realism mult mai acut decât vrem noi să ne imaginăm”
În intervenția sa, Dan Dungaciu a explicat că Alianța Nord-Atlantică funcționează pe baza unui set complex de reguli, iar articolul 5 nu poate fi invocat automat la fiecare incident.
Eu cred că NATO are un realism mult mai acut decât vrem noi să ne imaginăm și NATO, pe lângă articolul 5 și articolul 4, mai are și articolul 3, care spune că armatele naționale trebuie să se doteze în perspectiva unor confruntări militare, cel puțin până alianța ajunge pe teritoriul tău.
În momentul în care ai război cu drone, trebuie să te dotezi în consecință, pentru că nu poți să-i ceri NATO să se întâlnească, să discute articolul 5, eventual să intre în război de fiecare dată când o dronă rătăcită sau nu intră pe teritoriul tău și tu nu ai destul de multe avioane să o dobori. Pentru că nu așa funcționează lucrurile. NATO te întreabă: «Bă, dar voi ce ați făcut până acum, știind că sunt aceste drone?»
Dungaciu atrage atenția că România trebuie să își consolideze capacitățile proprii de apărare, în special în contextul conflictelor moderne cu drone.
„Nu dai vina de fiecare dată pe NATO”
Prim-vicepreședintele AUR a insistat că Alianța este o structură militaro-politică, iar statele membre trebuie să evite tentația de a transfera responsabilitatea către NATO la fiecare incident.
„Eu nu cred că noi suntem în regulă cu articolul 3 din perspectiva doborârii dronelor și cineva de la NATO ar putea să spună asta.
Doi. NATO este o instituție militaro-politică. Nu dai vina de fiecare dată pe NATO, nu forțezi ideea de a intra NATO, să declanșeze un război pentru că se întâmplă aceste lucruri. Și de asta nu cred eu, cu toate asigurările pe care NATO și le urmărește și ni le dă, că NATO ar fi dispus să înceapă asemenea tipuri de negocieri, tocmai pentru că, de la președintele Biden încoace — ca să nu mai spun de Trump — au spus foarte clar, și Biden a spus-o: «Vom apăra fiecare metru, centimetru, inch din NATO. Nu din afara NATO.»”
Dungaciu: Activarea articolului 5 nu este automată
Prim-vicepreședintele AUR a explicat că, pentru a considera un stat membru atacat, NATO are nevoie de dovezi clare, iar incidentele cu drone trebuie analizate înainte de a discuta despre un eventual atac asupra Alianței.
Ca să iei decizia că NATO este atacată, încă neavând nici rapoartele finale dacă dronele au fost lovite intenționat sau nu, asta e deja un pic cam mult și, evident, NATO, din punct de vedere politic, se gândește de multe ori înainte să declanșeze un război.