Dan Dungaciu (AUR): „NATO are și alte instrumente, nu funcționează așa lucrurile”

Publicat 27 iul. 2026, 22:55 Sursă Realitate Plus

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, avertizează că România nu ar trebui să își construiască întreaga strategie de securitate pe ideea că NATO va interveni automat în orice situație. Reacția, exprimată în emsiunea "Miza Zilei", realizată de Ana Maria Păcuraru, vine după ce mai multe voci publice au sugerat că țara noastră ar putea invoca articolul 5 al Alianței, în contextul doborârii unor drone care ar aparține Rusiei.

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