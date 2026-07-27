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Politica· 2 min citire

Miruță, după amenințarea Moscovei la adresa României: „Pe dronă scrie 'Made in Russia'. E un teatru absurd”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:31

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins luni seara acuzațiile Moscovei privind expulzarea unui membru al personalului Ambasadei Rusiei la București, după ce Maria Zaharova a susținut că măsura va primi „răspunsul cuvenit”.

Radu Miruță a declarat că poziția autorităților ruse nu este susținută de dovezi, în condițiile în care România a prezentat rezultatele anchetei și ale expertizei efectuate după incidentul cu drona de vineri.

Miruță: „Pe dronă scrie Made in Russia”

„Poți să spui astfel de lucruri, însă chiar și la nivel diplomatic, unde vrei să răspunzi cu aceeași măsură, trebuie să te uiți la niște argumente. Ce spune purtătorul de cuvânt la care dumneavoastră făceați referire nu are susținere”, a afirmat ministrul interimar al Apărării la un post TV.

El a precizat că autoritățile române nu au formulat concluziile doar pe baza unor suspiciuni, ci pe elemente recuperate și analizate.

„România n-a venit și a spus: «Mi se pare că a fost o dronă rusească». România a venit cu rezultatele unei expertize, cu rezultatele unei anchete, cu produse din drona respectivă recuperată, pe care scrie Made in Russia. Și tu spui că nu e dronă rusească?”, a declarat Miruță.

„Un teatru absurd”

Ministrul a catalogat reacția oficialilor ruși drept „un teatru absurd”.

„Tu poți să îți aperi țara ca reprezentant extern al Federației Ruse, însă în cazul dronei de vineri nu există niciun argument în apărarea poziției Federației Ruse”, a mai spus Radu Miruță.

Reacția vine după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a transmis că Moscova va răspunde expulzării unui membru al personalului Ambasadei Rusiei din România. Oficialul rus a susținut că acuzațiile formulate de România sunt nefondate.

„Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit”, a declarat Maria Zaharova.

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