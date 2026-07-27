Miruță, după amenințarea Moscovei la adresa României: „Pe dronă scrie 'Made in Russia'. E un teatru absurd”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 22:31

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins luni seara acuzațiile Moscovei privind expulzarea unui membru al personalului Ambasadei Rusiei la București, după ce Maria Zaharova a susținut că măsura va primi „răspunsul cuvenit”.

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