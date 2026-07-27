Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Miruță, după amenințarea Moscovei la adresa României: „Pe dronă scrie 'Made in Russia'. E un teatru absurd”
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins luni seara acuzațiile Moscovei privind expulzarea unui membru al personalului Ambasadei Rusiei la București, după ce Maria Zaharova a susținut că măsura va primi „răspunsul cuvenit”.
Citește și
- 23:46Grindeanu îi cere lui Bolojan să trateze legea prin care România ar pierde un miliard de euro
- 23:30Nicușor Dan trimite doi oficiali-cheie la Washington după atacurile cu drone rusești. Discuții cu Administrația Trump și Congresul SUA
- 22:56Filiera consultanților mufați la banii statului. Cum ar fi oferit Pîslaru contracte de milioane de lei firmei sale
- 22:55Dan Dungaciu (AUR): „NATO are și alte instrumente, nu funcționează așa lucrurile”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News