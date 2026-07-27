Sorin Grindeanu este optimist: „După 15 august vom avea un guvern cu puteri depline”

Publicat 27 iul. 2026, 22:31 Sursă Realitate Plus

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj optimist privind ieșirea din blocajul politic și formarea unui guvern cu puteri depline. Liderul social-democrat avertizează că România nu își poate permite întârzieri care ar afecta absorbția fondurilor europene și funcționarea instituțiilor, subliniind că este nevoie urgentă de stabilitate și de adoptarea legislației din PNRR.

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