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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu este optimist: „După 15 august vom avea un guvern cu puteri depline”

Sorin Grindeanu (PSD)

Sorin Grindeanu (PSD)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 22:31
SursăRealitate Plus

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj optimist privind ieșirea din blocajul politic și formarea unui guvern cu puteri depline. Liderul social-democrat avertizează că România nu își poate permite întârzieri care ar afecta absorbția fondurilor europene și funcționarea instituțiilor, subliniind că este nevoie urgentă de stabilitate și de adoptarea legislației din PNRR.

Grindeanu: „Soluția este să avem un guvern”

Într-o emisiune la un post TV, Sorin Grindeanu a punctat că România se află într-un moment critic, iar formarea unui executiv funcțional este esențială pentru evitarea pierderii unor fonduri europene importante.

Soluția este să avem un guvern. Urmare a ceea ce am văzut în Parlament, eu cred că vom avea acest guvern. Nu știu de ce nu a trimis Bolojan strategia pentru biodiversitate și riscă să piardă un miliard; trebuie să o trimită înapoi și să votăm. Oricine poate să tacă și să aibă dreptate. (...) Nu rămânem în blocaj. După 15 august vom avea un guvern cu puteri depline.

Șeful Senatului și al PSD avertizează că întârzierea unor documente esențiale, precum strategia pentru biodiversitate, poate pune în pericol finanțări de peste un miliard de euro, ceea ce ar afecta direct proiectele din PNRR.

Bolojan încalcă legi și le blochează pe altele

Președintele PSD a criticat modul în care au fost gestionate unele proceduri parlamentare, acuzând depășirea atribuțiilor și ignorarea legislației, dând exemplu impasul privind legea salarizării.

Dacă ar trimite-o în Parlament, ar ieși în altă formă, dar au preferat să încalce legea. Trebuie să respecte legea și au depășit atribuțiile. Săptămâna trecută am trimis scrisori la liderii de partid, să trecem aceste legi de care are nevoie România. PNL și USR m-au luat la mișto.

Grindeanu subliniază că PSD a cerut adoptarea urgentă a legilor necesare pentru implementarea PNRR, avertizând că orice întârziere poate afecta credibilitatea României în fața Comisiei Europene.

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