Dan Dungaciu dezvăluie strategia lui Nicușor Dan. „Vrea să-și pregătească al doilea mandat” - LVE TEXT

Publicat 27 iul. 2026, 21:11 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR și analistul politic Dan Dungaciu susține că în spatele refuzului președintelui Nicușor Dan de a accepta varianta alegerilor anticipate s-ar afla un calcul politic legat de propria realegere. Invitat în emisiunea „Miza Zilei” la Realitatea PLUS, Dungaciu a afirmat că șeful statului și-ar construi încă de pe acum strategia pentru obținerea unui al doilea mandat și a explicat de ce consideră că acesta evită un nou scrutin parlamentar.

Distribuie articolul