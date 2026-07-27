Miruță anunță că ROMATSA face recurs după suspendarea licenței. MApN, variantă de rezervă pentru traficul aerian

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat luni seară că hotărârea Curții de Apel privind suspendarea licenței ROMATSA nu este definitivă, iar regia va ataca decizia cu recurs.
„Este o decizie a primei instanțe, care nu este definitivă. ROMATSA a anunțat deja că va face recurs și își va apăra poziția în fața instanței superioare”, a afirmat Radu Miruță.
Oficialul a spus că autoritățile analizează și un scenariu de rezervă pentru situația în care suspendarea licenței ar deveni definitivă. În acest caz, Ministerul Apărării ar putea prelua responsabilitatea dirijării traficului aerian în spațiul aerian național.
ROMATSA va face recurs împotriva deciziei Curții de Apel
„Există un plan de transfer al responsabilității către Ministerul Apărării pentru dirijarea traficului în spațiul aerian național, dacă se va ajunge în acest punct. Îl apreciez puțin probabil, însă trebuie să avem o variantă de backup”, a declarat ministrul interimar la un post TV.
Miruță a precizat că Ministerul Transporturilor așteaptă motivarea Curții de Apel, pentru a putea analiza în detaliu argumentele instanței și măsurile care trebuie luate în continuare.
Ministrul a vorbit și despre blocarea unor fonduri destinate ROMATSA, colectate prin Eurocontrol. Regia primește taxe pentru serviciile de navigație aeriană, calculate în funcție de masa aeronavelor și de distanța parcursă de acestea în spațiul aerian al României. Veniturile sunt importante pentru funcționarea instituției.
Potrivit lui Miruță, o parte din banii care ar fi trebuit să ajungă la ROMATSA au fost blocați în contextul executării unei creanțe pe care Pfizer o are asupra statului român.
Fonduri ROMATSA, blocate prin Eurocontrol în dosarul Pfizer
„Cei de la Pfizer, prin executor, au identificat fondurile care vin prin Eurocontrol către ROMATSA și au solicitat oprirea transferului acestora pentru acoperirea datoriei. În cazul acesta, ROMATSA este o victimă colaterală. Nu are de-a face cu situația privind Pfizer”, a explicat ministrul.
Radu Miruță a subliniat că ROMATSA are un rol esențial în gestionarea traficului aerian din România și s-a declarat încrezător că situația juridică a regiei va fi clarificată în instanță.