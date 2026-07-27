Miruță anunță că ROMATSA face recurs după suspendarea licenței. MApN, variantă de rezervă pentru traficul aerian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 23:48

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat luni seară că hotărârea Curții de Apel privind suspendarea licenței ROMATSA nu este definitivă, iar regia va ataca decizia cu recurs.

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