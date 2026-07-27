Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Rusia amenință cu un „răspuns adecvat” după expulzarea diplomatului de la Ambasada Rusiei în România

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:44

Rusia va oferi „un răspuns adecvat” după ce România a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse la București, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de stat TASS.

Reacția Moscovei vine după ce Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că un membru al misiunii diplomatice ruse a fost declarat persoană inacceptabilă. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile.

Zaharova: „Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”

Tot luni, ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor sunt nefondate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a afirmat Maria Zaharova, pentru agenția rusă de presă.

MAE român nu a precizat, în comunicatul transmis luni, identitatea angajatului vizat sau motivele concrete care au stat la baza deciziei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Rusiaputinmaria zaharovaRomaniadroneambasadorexpulzare

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe