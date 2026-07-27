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Politica· 1 min citire
Rusia amenință cu un „răspuns adecvat” după expulzarea diplomatului de la Ambasada Rusiei în România
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Rusia va oferi „un răspuns adecvat” după ce România a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse la București, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de stat TASS.
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