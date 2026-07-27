Nicușor Dan trimite doi oficiali-cheie la Washington după atacurile cu drone rusești. Discuții cu Administrația Trump și Congresul SUA

Tensiunile generate de pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României au determinat trimiterea unei delegații la Washington. Președintele Nicușor Dan i-a desemnat pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, să poarte discuții cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului privind securitatea în regiunea Mării Negre.
Anunțul a fost făcut luni seară chiar de Marius Lazurca, printr-un mesaj publicat pe platforma X.
Misiune la Washington după incidentele cu dronele rusești
Consilierul prezidențial a precizat că vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite în domeniul securității.
„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului în vederea consolidării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră. Piloți români curajoși care zboară cu aeronave F-16 de fabricație americană au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin putere”, a transmis Marius Lazurca.
Trei drone rusești, doborâte în ultimele trei zile
Deplasarea celor doi oficiali români are loc după o serie de incidente produse în ultimele zile, în care avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât trei drone care au pătruns fără autorizație în spațiul aerian național.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, o dronă a fost interceptată în județul Buzău, o alta în zona Deltei Dunării, iar cea de-a treia deasupra Mării Negre.
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE
După aceste incidente, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București. În cadrul întâlnirii, oficialului rus i-au fost prezentate fragmente recuperate dintr-o dronă căzută pe teritoriul României, pe care se aflau inscripții în limba rusă.
Totodată, Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat ambasadorului o notă verbală prin care România a declarat persona non grata un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse. Diplomatul are la dispoziție cinci zile pentru a părăsi teritoriul României.
Reacția Ambasadei Federației Ruse
Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile formulate de autoritățile române privind încălcarea spațiului aerian național de către drone rusești.
Reprezentanții misiunii diplomatice au criticat, de asemenea, decizia autorităților române de a expulza un membru al ambasadei și au avertizat că această măsură va avea consecințe.