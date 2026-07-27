Nicușor Dan trimite doi oficiali-cheie la Washington după atacurile cu drone rusești. Discuții cu Administrația Trump și Congresul SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 23:30

Tensiunile generate de pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României au determinat trimiterea unei delegații la Washington. Președintele Nicușor Dan i-a desemnat pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, să poarte discuții cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului privind securitatea în regiunea Mării Negre.

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