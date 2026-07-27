Grindeanu îi cere lui Bolojan să trateze legea prin care România ar pierde un miliard de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 23:46

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că este direct responsabil de pierderea unui miliard de euro dacă nu va trimite în Parlament hotărârea de guvern privind strategia de biodiversitate.

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