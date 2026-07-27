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Politica· 2 min citire

Grindeanu îi cere lui Bolojan să trateze legea prin care România ar pierde un miliard de euro

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 23:46

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că este direct responsabil de pierderea unui miliard de euro dacă nu va trimite în Parlament hotărârea de guvern privind strategia de biodiversitate.

Întrebat într-o emisiune Tv um mai comunică cu premierul interimar Ilie Bolojan, în condițiile în care au existat declarații publice potrivit cărora între cei doi n-ar mai exista dialog, Grindeanu a spus că acesta îi „trimite vreo 10 sau 11 propuneri pe care să le trecem”

„Am mesaje de la premierul Ilie Bolojan, în care îmi trimite vreo 10 sau 11 propuneri pe care să le trecem. Am înțeles. Dar eu am aprobat ordinea de zi. De ce n-ați venit la acel comitet? Că nu e prezidat de mine, dacă toți vreți binele românilor.”, a afirmat acesta, citat de Mediafax.

Președintele PSD a mai spus că este dispus să convoace o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului, dacă va exista o solicitare în acest sens.

„O să fac o nouă sesiune extraordinară, pentru că e pentru români, nu pentru orgoliul lui Bolojan, al lui Grindeanu, al lui Fritz sau al altora, dacă mi se va cere acest lucru, unde vom discuta și această strategie pentru biodiversitate. Dar să o retragă și să o trimită către Parlament, pentru că Parlamentul poate în acest moment s-o aprobe. Legea prin care spun dânșii că strategiile se aprobă prin hotărâre de Guvern este pentru guvernele care au puteri depline. Nu e cazul acum”, a spus Grindeanu.

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