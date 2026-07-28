Oana Țoiu, mesaj către Rusia:”Drona le aparţine, responsabilitatea le aparţine, România nu acceptă asta”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:53

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că România transmite un mesaj ferm către Rusia, subliniind că responsabilitatea pentru dronele doborâte în spațiul aerian național îi aparține și că astfel de incidente sunt inacceptabile.

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