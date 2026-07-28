Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Indigenii din România și strategia de biodiversitate adoptată de un Guvern interimar. Cine scrie, de fapt, politicile de mediu ale statului român?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:34

Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică adoptarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030 de către un Guvern interimar, susținând că documentul ridică atât probleme de oportunitate și constituționalitate, cât și semne de întrebare privind conținutul său.

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