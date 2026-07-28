Polonia respinge afirmațiile lui Putin privind presupuse revendicări asupra vestului Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:07

Ministerul polonez de Externe a respins marți afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin potrivit cărora Polonia ar avea revendicări asupra unor teritorii din vestul Ucrainei, calificând declarațiile Moscovei drept o „tentativă grosolană de dezinformare”.

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