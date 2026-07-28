Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Polonia respinge afirmațiile lui Putin privind presupuse revendicări asupra vestului Ucrainei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 17:07

Ministerul polonez de Externe a respins marți afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin potrivit cărora Polonia ar avea revendicări asupra unor teritorii din vestul Ucrainei, calificând declarațiile Moscovei drept o „tentativă grosolană de dezinformare”.

„Polonia nu a formulat nicio revendicare teritorială împotriva Ucrainei, nu formulează în prezent nicio revendicare și nu intenționează să o facă în viitor”, a transmis diplomația poloneză.

Instituția a subliniat că Varșovia recunoaște pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale stabilite legal și recunoscute internațional.

Ministerul polonez de Externe: „O tentativă grosolană de dezinformare”

„Insinuările Moscovei cu privire la presupusele planuri de anexare a teritoriilor vestice ale Ucrainei, inclusiv de către Polonia, constituie o tentativă grosolană de dezinformare”, a concluzionat Ministerul polonez de Externe.

Reacția vine după ce Vladimir Putin a reluat, duminică, teza potrivit căreia Ucraina ar fi împărțită politic de râul Nipru. Într-un discurs susținut la Sankt Petersburg, liderul de la Kremlin a afirmat că Ucraina de pe malul stâng al fluviului, respectiv partea estică, a fost „întotdeauna considerată nu doar pro-rusă, ci și parte a Rusiei”.

Putin susține că Ucraina este împărțită politic de râul Nipru

Declarațiile lui Putin depășesc revendicările Rusiei asupra regiunilor din estul și sudul Ucrainei pe care Moscova susține că le-a anexat. Ele apar și într-un context de tensiuni mai mari între Varșovia și Kiev, legate de disputa istorică privind masacrarea unor cetățeni polonezi de către naționaliști ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, o parte importantă a actualului vest al Ucrainei, inclusiv orașul Liov, a aparținut Poloniei. DPA amintește totodată că sudul regiunii Odesa a făcut parte din România, iar regiunea Transcarpatia găzduiește o importantă minoritate maghiară.

Polonia este unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

putinPoloniaRusiaucrainarevendicări

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe